Нутрициолог назвал продукты, которые помогут улучшить память

Нутрициолог Тимонов: пища растительного происхождения поможет улучшить память и работу мозга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, дикоросы, ягоды, сбор ягод, черника, сбор дикоросов
Черника и виноград предотвращают от развития деменции, заявил Станислав Тимонов Фото:

Исследования показывают, что наши когнитивные функции, включая память, зависят от того, что мы едим ежедневно. Чтобы улучшить работу мозга, все больше ученых советуют добавить в рацион пищу растительного происхождения, которая содержит фитонутриенты, предотвращающие развитие многих заболеваний. Нутрициолог Станислав Тимонов привел несколько продуктов, которые могут улучшить память и другие когнитивные способности в любом возрасте.

  • Ягоды, особенно черника и виноград, богаты антиоксидантами, защищающими мозг от вредного воздействия и предотвращающими развитие деменции. Авокадо содержит мононенасыщенные жиры, которые положительно влияют на здоровье мозга и сердца, снижая уровень «плохого» холестерина в крови, передает слова Тимонова «Ридус».
  • Свекла и темная листовая зелень, такие как шпинат, брокколи, мангольд и капуста кале, являются самыми полезными для памяти овощами. Свекла богата нитратами, которые улучшают кровоток в мозге, а листовые овощи содержат фолиевую кислоту, улучшающую память и уменьшающую воспаление в мозгу.
  • Цельнозерновые продукты обеспечивают постоянное и стабильное поступление глюкозы в мозг благодаря сложным углеводам, которые они содержат. Они также богаты фолиевой кислотой и витаминами группы В, которые положительно влияют на когнитивные функции.
  • Жирная рыба, такая как лосось, форель, скумбрия, сельдь и сардина, богата жирными кислотами омега-3, полезными для мозга и сердца. Употребление их в пищу всего два раза в неделю может улучшить память. Морепродукты, такие как устрицы, мидии, моллюски, раки, креветки и омары, содержат витамин B12, который предотвращает потерю памяти с возрастом.
  • Оливковое масло содержит антиоксиданты и мононенасыщенные жиры, которые защищают сердце и мозг от заболеваний. Орехи содержат жирные кислоты омега-3, а кунжут богат тирозином, необходимым для хорошей памяти и внимания.
  • Розмарин и мята улучшают память и концентрацию, увеличивая приток крови к мозгу. Шафран благотворно влияет на память людей, страдающих легкой и средней степенью деменции и болезнью Альцгеймера.

Ранее также стало известно, что регулярные физические упражнения снижают риск развития болезни Альцгеймера на 50%. Сомнолог Михаил Котенков также рекомендует использовать маску для сна, чтобы улучшить качество сновидений и сохранить когнитивные способности.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Исследования показывают, что наши когнитивные функции, включая память, зависят от того, что мы едим ежедневно. Чтобы улучшить работу мозга, все больше ученых советуют добавить в рацион пищу растительного происхождения, которая содержит фитонутриенты, предотвращающие развитие многих заболеваний. Нутрициолог Станислав Тимонов привел несколько продуктов, которые могут улучшить память и другие когнитивные способности в любом возрасте. Ранее также стало известно, что регулярные физические упражнения снижают риск развития болезни Альцгеймера на 50%. Сомнолог Михаил Котенков также рекомендует использовать маску для сна, чтобы улучшить качество сновидений и сохранить когнитивные способности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...