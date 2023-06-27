Нутрициолог назвал продукты, которые помогут улучшить память

Нутрициолог Тимонов: пища растительного происхождения поможет улучшить память и работу мозга

27 июня 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Черника и виноград предотвращают от развития деменции, заявил Станислав Тимонов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Исследования показывают, что наши когнитивные функции, включая память, зависят от того, что мы едим ежедневно. Чтобы улучшить работу мозга, все больше ученых советуют добавить в рацион пищу растительного происхождения, которая содержит фитонутриенты, предотвращающие развитие многих заболеваний. Нутрициолог Станислав Тимонов привел несколько продуктов, которые могут улучшить память и другие когнитивные способности в любом возрасте. Ягоды, особенно черника и виноград, богаты антиоксидантами, защищающими мозг от вредного воздействия и предотвращающими развитие деменции. Авокадо содержит мононенасыщенные жиры, которые положительно влияют на здоровье мозга и сердца, снижая уровень «плохого» холестерина в крови, передает слова Тимонова «Ридус».

Свекла и темная листовая зелень, такие как шпинат, брокколи, мангольд и капуста кале, являются самыми полезными для памяти овощами. Свекла богата нитратами, которые улучшают кровоток в мозге, а листовые овощи содержат фолиевую кислоту, улучшающую память и уменьшающую воспаление в мозгу.

Цельнозерновые продукты обеспечивают постоянное и стабильное поступление глюкозы в мозг благодаря сложным углеводам, которые они содержат. Они также богаты фолиевой кислотой и витаминами группы В, которые положительно влияют на когнитивные функции.

Жирная рыба, такая как лосось, форель, скумбрия, сельдь и сардина, богата жирными кислотами омега-3, полезными для мозга и сердца. Употребление их в пищу всего два раза в неделю может улучшить память. Морепродукты, такие как устрицы, мидии, моллюски, раки, креветки и омары, содержат витамин B12, который предотвращает потерю памяти с возрастом.

Оливковое масло содержит антиоксиданты и мононенасыщенные жиры, которые защищают сердце и мозг от заболеваний. Орехи содержат жирные кислоты омега-3, а кунжут богат тирозином, необходимым для хорошей памяти и внимания.

Розмарин и мята улучшают память и концентрацию, увеличивая приток крови к мозгу. Шафран благотворно влияет на память людей, страдающих легкой и средней степенью деменции и болезнью Альцгеймера. Ранее также стало известно, что регулярные физические упражнения снижают риск развития болезни Альцгеймера на 50%. Сомнолог Михаил Котенков также рекомендует использовать маску для сна, чтобы улучшить качество сновидений и сохранить когнитивные способности.

Исследования показывают, что наши когнитивные функции, включая память, зависят от того, что мы едим ежедневно. Чтобы улучшить работу мозга, все больше ученых советуют добавить в рацион пищу растительного происхождения, которая содержит фитонутриенты, предотвращающие развитие многих заболеваний. Нутрициолог Станислав Тимонов привел несколько продуктов, которые могут улучшить память и другие когнитивные способности в любом возрасте. Ранее также стало известно, что регулярные физические упражнения снижают риск развития болезни Альцгеймера на 50%. Сомнолог Михаил Котенков также рекомендует использовать маску для сна, чтобы улучшить качество сновидений и сохранить когнитивные способности.