США примут меры против ЧВК «Вагнер»

27 июня 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

Вашингтон готовит новые ограничения против ЧВК на этой неделе Фото: Сергей Русанов © URA.RU Соединенные Штаты на этой неделе введут новые ограничения в отношении ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. «Мы продолжим принимать меры, чтобы привлечь их к ответственности, мы объявим о новых мерах по привлечению „Вагнера“ к ответственности в ближайшем будущем», — сказал Миллер журналистам в ходе брифинга, трансляция которого велась в соцсетях Госдепартамента США. Дипломат уточнил, что ограничения будут введены уже на этой неделе. Ранее Вашингтон отказался от введения санкций против частной военной компании на фоне политической нестабильности. Согласно словам осведомленных источников из правительства, США таким образом пытались сохранить нейтралитет.

Соединенные Штаты на этой неделе введут новые ограничения в отношении ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. «Мы продолжим принимать меры, чтобы привлечь их к ответственности, мы объявим о новых мерах по привлечению „Вагнера“ к ответственности в ближайшем будущем», — сказал Миллер журналистам в ходе брифинга, трансляция которого велась в соцсетях Госдепартамента США. Дипломат уточнил, что ограничения будут введены уже на этой неделе. Ранее Вашингтон отказался от введения санкций против частной военной компании на фоне политической нестабильности. Согласно словам осведомленных источников из правительства, США таким образом пытались сохранить нейтралитет.