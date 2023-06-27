Правозащитники НСЗПП попросили Мишустина ограничить наценку на российские авто

28 июня 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Установление максимально допустимых цен позволит снизить конечную стоимость российских машин, считают общественники Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России хотят установить максимальные цены на автомобили отечественной сборки. С этой инициативой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратились представители Национального союза защиты прав потребителей. «Для автосалонов предельная надбавка к стоимости производителя не должна превышать 15 процентов. <…> Максимально допустимые цены на машины российской сборки позволят упорядочить ситуацию и снизить конечную стоимость выпускаемых авто», — передают «Известия» со ссылкой на документ, адресованный Мишустину. В качестве обоснования нововведений общественники приводят цифры агентства «Автостат». Исследование компании указывает, что в 2020 году средняя цена на российские машины увеличилась на 7%, в 2021 году было зафиксировано увеличение на 18%, а в прошлом году на 20%. В первом квартале текущего цены на отечественные автомобили уже выросли на 11%. По мнению автоэкспертов, такая динамика обусловлена искусственным завышение стоимости машин автодилерами. Ранее появилась информация, что в стране впервые собираются производить собственные электронные системы, предотвращающие блокировку автомобиля при торможении. С таким заявлением выступил замглавы Минпромторга Василий Шпак. В январе сообщалось, что в РФ в текущем году ожидается спад цен на автомобили из-за крупных поставок машин, произведенных в Китае. Своим прогнозом делился вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России хотят установить максимальные цены на автомобили отечественной сборки. С этой инициативой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратились представители Национального союза защиты прав потребителей. «Для автосалонов предельная надбавка к стоимости производителя не должна превышать 15 процентов. <…> Максимально допустимые цены на машины российской сборки позволят упорядочить ситуацию и снизить конечную стоимость выпускаемых авто», — передают «Известия» со ссылкой на документ, адресованный Мишустину. В качестве обоснования нововведений общественники приводят цифры агентства «Автостат». Исследование компании указывает, что в 2020 году средняя цена на российские машины увеличилась на 7%, в 2021 году было зафиксировано увеличение на 18%, а в прошлом году на 20%. В первом квартале текущего цены на отечественные автомобили уже выросли на 11%. По мнению автоэкспертов, такая динамика обусловлена искусственным завышение стоимости машин автодилерами. Ранее появилась информация, что в стране впервые собираются производить собственные электронные системы, предотвращающие блокировку автомобиля при торможении. С таким заявлением выступил замглавы Минпромторга Василий Шпак. В январе сообщалось, что в РФ в текущем году ожидается спад цен на автомобили из-за крупных поставок машин, произведенных в Китае. Своим прогнозом делился вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.