Минпромторг: в России будут производить собственные системы ABS для авто

07 июня 2023 в 08:21 Размер текста - 17 +

В РФ будут производить собственные тормозные системы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России впервые будут производить собственные электронные системы, предотвращающие блокировку автомобиля при торможении (ABS). Об этом рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак. «По ABS уже запускается локальное производство в Костроме. С 1 июля начнутся серийные поставки ABS российским автопроизводителям», — пояснил Василий Шпак в беседе с РИА Новости. Система ABS предназначена для того, чтобы автомобиль сохранял свою управляемость при торможении. Представитель министерства напомнил, что в России начали импортозамещать и другие электронные системы для автомобилей, например, электронные блоки управления. И в дальнейшем планируется увеличивать долю российских компонентов в автомобильной промышленности. Ранее немецкое СМИ Spiegel сообщало, что член наблюдательного совета автоконцерна Porsche SE Зигфрид Вольф предлагал российскому президенту Владимиру Путину спасти отечественный автопром. Предприниматель уточнял, что для этого ему понадобится всего 60 миллиардов рублей. Путин требовал не допустить обострения ситуации с российским автопромом, передает LIfe . Правительство РФ продлило действие упрощенного техрегламента по выпуску авто, сообщает «Федеральное агентство новостей». После введения антироссийских санкций российский автопром постепенно переходит на импортозамещение. К примеру, если раньше КАМАЗ использовал зарубежную сталь, то теперь закупает ее у «Магнитогорского металлургического комбината». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России впервые будут производить собственные электронные системы, предотвращающие блокировку автомобиля при торможении (ABS). Об этом рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак. «По ABS уже запускается локальное производство в Костроме. С 1 июля начнутся серийные поставки ABS российским автопроизводителям», — пояснил Василий Шпак в беседе с РИА Новости. Система ABS предназначена для того, чтобы автомобиль сохранял свою управляемость при торможении. Представитель министерства напомнил, что в России начали импортозамещать и другие электронные системы для автомобилей, например, электронные блоки управления. И в дальнейшем планируется увеличивать долю российских компонентов в автомобильной промышленности. Ранее немецкое СМИ Spiegel сообщало, что член наблюдательного совета автоконцерна Porsche SE Зигфрид Вольф предлагал российскому президенту Владимиру Путину спасти отечественный автопром. Предприниматель уточнял, что для этого ему понадобится всего 60 миллиардов рублей. Путин требовал не допустить обострения ситуации с российским автопромом, передает LIfe. Правительство РФ продлило действие упрощенного техрегламента по выпуску авто, сообщает «Федеральное агентство новостей». После введения антироссийских санкций российский автопром постепенно переходит на импортозамещение. К примеру, если раньше КАМАЗ использовал зарубежную сталь, то теперь закупает ее у «Магнитогорского металлургического комбината».