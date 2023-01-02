Автоэксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили в 2023 году

Автоэксперт Хайцеэр: снижению цен на автомобили в 2023 году способствуют крупные поставки из Китая

03 января 2023 в 04:40 Размер текста - 17 +

В 2023 году ожидается крупный завоз автомобилей из Китая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России в 2023 году ожидается спад цен на автомобили из-за крупных поставок авто китайского производства. Такой прогноз дал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. «Полагаю, что в 2023 году в России усилится конкуренция между китайскими автомобильными брендами, скорее всего, их у нас станет больше. Надеюсь, что эта конкуренция приведет к снижению цен на машины или к появлению более выгодных предложений в плане опций», — отметил Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik. Эксперт добавил, что в 2023 году продолжит активно развиваться параллельный импорт. «Все-таки кому-то нужны автомобили тех компаний, которые ушли из России», — отметил он. По словам Яна Хайцеэра, в рамках параллельного импорта машины «привычных» брендов будут ввозиться в Россию в том числе из Китая. «Это касается Mazda, Volkswagen, Toyota», — прогнозирует Ян Хайцеэр. Он отметил, что такие автомобили уже стали появляться на российском рынке, но в 2023 году их станет значительно больше. Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков говорил о том, что цены на автомобили в России снизятся вследствие дополнительной поставки в страну примерно миллиона машин. Он утверждал, что дефицит новых автомобилей в России в ноябре составил около миллиона штук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России в 2023 году ожидается спад цен на автомобили из-за крупных поставок авто китайского производства. Такой прогноз дал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. «Полагаю, что в 2023 году в России усилится конкуренция между китайскими автомобильными брендами, скорее всего, их у нас станет больше. Надеюсь, что эта конкуренция приведет к снижению цен на машины или к появлению более выгодных предложений в плане опций», — отметил Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik. Эксперт добавил, что в 2023 году продолжит активно развиваться параллельный импорт. «Все-таки кому-то нужны автомобили тех компаний, которые ушли из России», — отметил он. По словам Яна Хайцеэра, в рамках параллельного импорта машины «привычных» брендов будут ввозиться в Россию в том числе из Китая. «Это касается Mazda, Volkswagen, Toyota», — прогнозирует Ян Хайцеэр. Он отметил, что такие автомобили уже стали появляться на российском рынке, но в 2023 году их станет значительно больше. Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков говорил о том, что цены на автомобили в России снизятся вследствие дополнительной поставки в страну примерно миллиона машин. Он утверждал, что дефицит новых автомобилей в России в ноябре составил около миллиона штук.