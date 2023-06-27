Курганцы пожаловались на пассажира, который угрожал водителю автобуса

28 июня 2023 в 04:27 Размер текста - 17 +

Пассажир вел себя вызывающе и угрожал водителю автобуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU О неадекватном пассажире, который угрожал расправой водителю автобуса и препятствовал его работе, рассказали очевидцы. Сообщение опубликовано в группе «Подслушано Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Вчера какой-то угашенный мешал водителю автобуса. Почему у людей в таком состоянии не хватает мозгов <…>, угрожал водителю, мешал работать. Надеюсь, ты это прочтешь <…> и не будешь вести себя как животное в общественном месте», — написал анонимный автор, который стал свидетелем происходящего. Корреспондент URA.RU направил запрос в полицию региона. Информация будет дополнена после получения ответа. Ранее в Кургане силовики проводили проверку в отношении кондуктора, который вытолкнул пассажирку из автобуса. Действия этого сотрудника были охарактеризованы как противоправные, а водитель получил выговор за то, что не пресек их.

О неадекватном пассажире, который угрожал расправой водителю автобуса и препятствовал его работе, рассказали очевидцы. Сообщение опубликовано в группе «Подслушано Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Вчера какой-то угашенный мешал водителю автобуса. Почему у людей в таком состоянии не хватает мозгов <…>, угрожал водителю, мешал работать. Надеюсь, ты это прочтешь <…> и не будешь вести себя как животное в общественном месте», — написал анонимный автор, который стал свидетелем происходящего. Корреспондент URA.RU направил запрос в полицию региона. Информация будет дополнена после получения ответа. Ранее в Кургане силовики проводили проверку в отношении кондуктора, который вытолкнул пассажирку из автобуса. Действия этого сотрудника были охарактеризованы как противоправные, а водитель получил выговор за то, что не пресек их.