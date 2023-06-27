27 июня 2023
26 июня 2023

Курганцы пожаловались на пассажира, который угрожал водителю автобуса

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобус, пассажиры
Пассажир вел себя вызывающе и угрожал водителю автобуса Фото:

О неадекватном пассажире, который угрожал расправой водителю автобуса и препятствовал его работе, рассказали очевидцы. Сообщение опубликовано в группе «Подслушано Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера какой-то угашенный мешал водителю автобуса. Почему у людей в таком состоянии не хватает мозгов <…>, угрожал водителю, мешал работать. Надеюсь, ты это прочтешь <…> и не будешь вести себя как животное в общественном месте», — написал анонимный автор, который стал свидетелем происходящего.

Корреспондент URA.RU направил запрос в полицию региона. Информация будет дополнена после получения ответа.

Ранее в Кургане силовики проводили проверку в отношении кондуктора, который вытолкнул пассажирку из автобуса. Действия этого сотрудника были охарактеризованы как противоправные, а водитель получил выговор за то, что не пресек их.

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О неадекватном пассажире, который угрожал расправой водителю автобуса и препятствовал его работе, рассказали очевидцы. Сообщение опубликовано в группе «Подслушано Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Вчера какой-то угашенный мешал водителю автобуса. Почему у людей в таком состоянии не хватает мозгов <…>, угрожал водителю, мешал работать. Надеюсь, ты это прочтешь <…> и не будешь вести себя как животное в общественном месте», — написал анонимный автор, который стал свидетелем происходящего. Корреспондент URA.RU направил запрос в полицию региона. Информация будет дополнена после получения ответа. Ранее в Кургане силовики проводили проверку в отношении кондуктора, который вытолкнул пассажирку из автобуса. Действия этого сотрудника были охарактеризованы как противоправные, а водитель получил выговор за то, что не пресек их.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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