27 июня 2023

Польская туристка Агнешка разозлилась из-за королевского почтения к русским в Турции

© Служба новостей «URA.RU»
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Турция, турция
Туристку из Польши русский язык ставил в неудобное положение Фото:

Жительница Польши Агнешка оказалась недовольна отношением к россиянам на курорте в турецкой Анталье. По ее словам, к туристам из России там относятся как к королям. Своими впечатлениями она поделилась в публичном письме.

«К русским туристам относятся как к королям. По крайней мере, такое впечатление сложилось у меня во время недельного пребывания на популярном курорте», — рассказала Агнешка, содержание ее письма приводит портал Onet.

Она также пожаловалась, что отдыхающие на курорте россияне все время напоминали ей о том, что «происходит на Украине», поэтому ей пришлось научиться не обращать на них внимания. Туристку смущала и распространенность русского языка среди отдыхающих. «К сожалению, с того момента, как я переступила порог вестибюля отеля, все приветствовали меня по-русски», — написала Агнешка.

Ранее стало известно, что в России появится система международного автострахования с дружественными странами по аналогии с «Зеленой картой». Соответствующие соглашения уже были достигнуты с Турцией, Азербайджаном и Белоруссией. Введение «Синей карты» планируется с начала следующего года.

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Жительница Польши Агнешка оказалась недовольна отношением к россиянам на курорте в турецкой Анталье. По ее словам, к туристам из России там относятся как к королям. Своими впечатлениями она поделилась в публичном письме. «К русским туристам относятся как к королям. По крайней мере, такое впечатление сложилось у меня во время недельного пребывания на популярном курорте», — рассказала Агнешка, содержание ее письма приводит портал Onet. Она также пожаловалась, что отдыхающие на курорте россияне все время напоминали ей о том, что «происходит на Украине», поэтому ей пришлось научиться не обращать на них внимания. Туристку смущала и распространенность русского языка среди отдыхающих. «К сожалению, с того момента, как я переступила порог вестибюля отеля, все приветствовали меня по-русски», — написала Агнешка. Ранее стало известно, что в России появится система международного автострахования с дружественными странами по аналогии с «Зеленой картой». Соответствующие соглашения уже были достигнуты с Турцией, Азербайджаном и Белоруссией. Введение «Синей карты» планируется с начала следующего года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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