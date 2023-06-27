Польская туристка Агнешка разозлилась из-за королевского почтения к русским в Турции

Жительница Польши Агнешка оказалась недовольна отношением к россиянам на курорте в турецкой Анталье. По ее словам, к туристам из России там относятся как к королям. Своими впечатлениями она поделилась в публичном письме.
«К русским туристам относятся как к королям. По крайней мере, такое впечатление сложилось у меня во время недельного пребывания на популярном курорте», — рассказала Агнешка,
Она также пожаловалась, что отдыхающие на курорте россияне все время напоминали ей о том, что «происходит на Украине», поэтому ей пришлось научиться не обращать на них внимания. Туристку смущала и распространенность русского языка среди отдыхающих. «К сожалению, с того момента, как я переступила порог вестибюля отеля, все приветствовали меня по-русски», — написала Агнешка.
Ранее стало известно, что в России появится система международного автострахования с дружественными странами по аналогии с «Зеленой картой». Соответствующие соглашения уже были достигнуты с Турцией, Азербайджаном и Белоруссией. Введение «Синей карты» планируется с начала следующего года.
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