Синоптик раскрыл, где в Свердловской области пройдут грозы и ливни

На юге Свердловской области 28 июня ожидаются грозы и ливни. На севере региона выпадет больше всего осадков, а в Нижнем Тагиле дождей не будет вовсе, сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Атмосферный фронт расположится вблизи северных границ Свердловской области, к югу от него ожидаются грозы и ливни. Больше всего осадков выпадет на севере, а в Нижнем Тагиле дождей не будет», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Температура воздуха днем 28 июня в Свердловской области составит от 21-26 градусов, а на крайнем севере — от 18 до 20 градусов. В Екатеринбурге, как обещает синоптик Пулин, не будет существенных осадков, днем воздух прогреется до 23-25 градусов.
Ранее Пулин предрек жителям Свердловской области теплую погоду, но с дождями и грозами. Также, по его данным, в начале июля в области будет тепло.
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