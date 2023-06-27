Синоптик раскрыл, где в Свердловской области пройдут грозы и ливни

Метеоролог Пулин пообещал грозы и ливни на юге Свердловской области

28 июня 2023 в 06:16 Размер текста - 17 +

На юге Свердловской области 28 июня ожидаются грозы Фото: Марина Малкова © URA.RU На юге Свердловской области 28 июня ожидаются грозы и ливни. На севере региона выпадет больше всего осадков, а в Нижнем Тагиле дождей не будет вовсе, сообщил синоптик Алексей Пулин. «Атмосферный фронт расположится вблизи северных границ Свердловской области, к югу от него ожидаются грозы и ливни. Больше всего осадков выпадет на севере, а в Нижнем Тагиле дождей не будет», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура воздуха днем 28 июня в Свердловской области составит от 21-26 градусов, а на крайнем севере — от 18 до 20 градусов. В Екатеринбурге, как обещает синоптик Пулин, не будет существенных осадков, днем воздух прогреется до 23-25 градусов. Ранее Пулин предрек жителям Свердловской области теплую погоду, но с дождями и грозами. Также, по его данным, в начале июля в области будет тепло.

На юге Свердловской области 28 июня ожидаются грозы и ливни. На севере региона выпадет больше всего осадков, а в Нижнем Тагиле дождей не будет вовсе, сообщил синоптик Алексей Пулин. «Атмосферный фронт расположится вблизи северных границ Свердловской области, к югу от него ожидаются грозы и ливни. Больше всего осадков выпадет на севере, а в Нижнем Тагиле дождей не будет», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура воздуха днем 28 июня в Свердловской области составит от 21-26 градусов, а на крайнем севере — от 18 до 20 градусов. В Екатеринбурге, как обещает синоптик Пулин, не будет существенных осадков, днем воздух прогреется до 23-25 градусов. Ранее Пулин предрек жителям Свердловской области теплую погоду, но с дождями и грозами. Также, по его данным, в начале июля в области будет тепло.