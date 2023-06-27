27 июня 2023

Синоптик раскрыл, где в Свердловской области пройдут грозы и ливни

Метеоролог Пулин пообещал грозы и ливни на юге Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск, гроза, молния, молния, гроза
На юге Свердловской области 28 июня ожидаются грозы Фото:

На юге Свердловской области 28 июня ожидаются грозы и ливни. На севере региона выпадет больше всего осадков, а в Нижнем Тагиле дождей не будет вовсе, сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Атмосферный фронт расположится вблизи северных границ Свердловской области, к югу от него ожидаются грозы и ливни. Больше всего осадков выпадет на севере, а в Нижнем Тагиле дождей не будет», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Температура воздуха днем 28 июня в Свердловской области составит от 21-26 градусов, а на крайнем севере — от 18 до 20 градусов. В Екатеринбурге, как обещает синоптик Пулин, не будет существенных осадков, днем воздух прогреется до 23-25 градусов.

Ранее Пулин предрек жителям Свердловской области теплую погоду, но с дождями и грозами. Также, по его данным, в начале июля в области будет тепло.

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На юге Свердловской области 28 июня ожидаются грозы и ливни. На севере региона выпадет больше всего осадков, а в Нижнем Тагиле дождей не будет вовсе, сообщил синоптик Алексей Пулин. «Атмосферный фронт расположится вблизи северных границ Свердловской области, к югу от него ожидаются грозы и ливни. Больше всего осадков выпадет на севере, а в Нижнем Тагиле дождей не будет», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура воздуха днем 28 июня в Свердловской области составит от 21-26 градусов, а на крайнем севере — от 18 до 20 градусов. В Екатеринбурге, как обещает синоптик Пулин, не будет существенных осадков, днем воздух прогреется до 23-25 градусов. Ранее Пулин предрек жителям Свердловской области теплую погоду, но с дождями и грозами. Также, по его данным, в начале июля в области будет тепло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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