Власти выделят миллиард рублей на создание Telegram для чиновников

28 июня 2023 в 08:05 Размер текста - 17 +

На создание Telegram для госслужащих выделят почти миллиард рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России будет создана единая система, которая заменит иностранные сервисы и мессенджеры, включая Telegram. Проектом для государственных служащих занимается Минцифры. «На портале госзакупок Минцифры 23 июня разместило тендер на развитие этого проекта. Согласно техническому заданию, исполнителю необходимо создать для государственных служащих единую систему, которая сможет заменить иностранные сервисы и мессенджеры, включая Telegram», — сообщает газета « Ведомости ». Для разработки этой системы будет выделено почти один миллиард рублей. На данный момент проект автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС) включает в себя защищенный мессенджер от VK («Вконтакте»). К нему уже подключились 32 ведомства. В планы проекта входит масштабирование системы на регионы. Также АРМ ГС планирует создать высококачественную криптографическую защиту информации. Во время попыток блокировки Telegram его создатель Павел Дуров решил не отдавать ключи доступа к технологии шифрования данных российским властям. На данный момент Telegram остается одним из популярных мессенджеров в России.

В России будет создана единая система, которая заменит иностранные сервисы и мессенджеры, включая Telegram. Проектом для государственных служащих занимается Минцифры. «На портале госзакупок Минцифры 23 июня разместило тендер на развитие этого проекта. Согласно техническому заданию, исполнителю необходимо создать для государственных служащих единую систему, которая сможет заменить иностранные сервисы и мессенджеры, включая Telegram», — сообщает газета «Ведомости». Для разработки этой системы будет выделено почти один миллиард рублей. На данный момент проект автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС) включает в себя защищенный мессенджер от VK («Вконтакте»). К нему уже подключились 32 ведомства. В планы проекта входит масштабирование системы на регионы. Также АРМ ГС планирует создать высококачественную криптографическую защиту информации. Во время попыток блокировки Telegram его создатель Павел Дуров решил не отдавать ключи доступа к технологии шифрования данных российским властям. На данный момент Telegram остается одним из популярных мессенджеров в России.