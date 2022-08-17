17 августа 2022

Бывшая компания экс-депутата расчистит русло Тобола в Кургане

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Кировский мост. Курган , кировский мост, река тобол
На расчистку русла реки потратят почти 100 млн рублей Фото:

СМК «Артель», которую раньше возглавлял бывший депутат гордумы Кургана Сергей Руденко, будет заниматься расчисткой русла реки Тобол в районе Омского моста. Данная информация размещена на портале госзакупок.

«Поставщик (и), (подрядчик (и), исполнитель (и)): общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная компания „Артель“. Цена контракта: 99 971 420 рублей», — указано на сайте.

Компании до 1 ноября 2023 году нужно будет, в том числе, вырубить 7689 единиц древесной растительности и более 31 тысяч квадратных метров кустарников на участке длиной 2 431 метр. Подрядчика, который займется расчисткой русла, не могли найти более полугода. Даже после увеличения стоимости контракта с 72 млн до 100 млн рублей участника аукциона нашли не с первого раза.

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СМК «Артель», которую раньше возглавлял бывший депутат гордумы Кургана Сергей Руденко, будет заниматься расчисткой русла реки Тобол в районе Омского моста. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Поставщик (и), (подрядчик (и), исполнитель (и)): общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная компания „Артель“. Цена контракта: 99 971 420 рублей», — указано на сайте. Компании до 1 ноября 2023 году нужно будет, в том числе, вырубить 7689 единиц древесной растительности и более 31 тысяч квадратных метров кустарников на участке длиной 2 431 метр. Подрядчика, который займется расчисткой русла, не могли найти более полугода. Даже после увеличения стоимости контракта с 72 млн до 100 млн рублей участника аукциона нашли не с первого раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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