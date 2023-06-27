27 июня 2023

Пропавшего в Екатеринбурге Далера Бобиева начали искать через чаты детсадов

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, детский сад, бабочка, форма, дети, дошкольное учреждение, мальчики, детский садик
Ориентировку на пропавшего мальчика рассылают в чатах детских садов Фото:
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В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика

В Екатеринбурге воспитатели подключились к поиску пропавшего на Вторчермете шестилетнего Далера Бобиева. Они отправляют в чаты своих групп ориентировку на мальчика, рассказала URA.RU читательница.

«Воспитатель скинула в наш общий чат в мессенджере ориентировку на Далера Бобиева. Все подключаются к поискам», — отметила собеседница.

Далер Бобиев ушел из квартиры утром 26 июня. В тот же день на поиски вышли сотни добровольцев, сотрудников полиции и волонтеров из поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв». URA.RU собрало всю актуальную информацию о поисках ребенка в одном материале.

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В Екатеринбурге воспитатели подключились к поиску пропавшего на Вторчермете шестилетнего Далера Бобиева. Они отправляют в чаты своих групп ориентировку на мальчика, рассказала URA.RU читательница. «Воспитатель скинула в наш общий чат в мессенджере ориентировку на Далера Бобиева. Все подключаются к поискам», — отметила собеседница. Далер Бобиев ушел из квартиры утром 26 июня. В тот же день на поиски вышли сотни добровольцев, сотрудников полиции и волонтеров из поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв». URA.RU собрало всю актуальную информацию о поисках ребенка в одном материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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