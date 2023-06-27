Пропавшего в Екатеринбурге Далера Бобиева начали искать через чаты детсадов

Ориентировку на пропавшего мальчика рассылают в чатах детских садов
новость из сюжетаВ Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика
В Екатеринбурге воспитатели подключились к поиску пропавшего на Вторчермете шестилетнего Далера Бобиева. Они отправляют в чаты своих групп ориентировку на мальчика, рассказала URA.RU читательница.
«Воспитатель скинула в наш общий чат в мессенджере ориентировку на Далера Бобиева. Все подключаются к поискам», — отметила собеседница.
Далер Бобиев ушел из квартиры утром 26 июня. В тот же день на поиски вышли сотни добровольцев, сотрудников полиции и волонтеров из поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв». URA.RU собрало всю актуальную информацию о поисках ребенка в одном материале.
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