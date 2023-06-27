Прокуратура не успевает принять все жалобы пострадавших от пожаров курганцев

Прокуратура продлили горячую линию для погорельцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за массовых звонков погорельцев в областной прокуратуре продлили горячую линию по вопросам выплат компенсаций. Об этом сообщается на сайте ведомства. Изначально прием жалоб от пострадавших в майских пожарах был рассчитан на три дня.

«В связи с поступлением многочисленных звонков на организованную прокуратурой области телефонную горячую линию ее работа продлена. Прием сообщений производится ежедневно в рабочие дни, начиная с 26 июня 2023 г. — с 09:00 час. до 13:00 час., с 14:00 час. до 18:00 часов», — указано на сайте областной прокуратуры. Дозвониться на горячую линию можно по телефонам: 8-912-062-32-30, 8 (35-22) 42-10-63.

Ранее URA.RU писало, что после массовых жалоб курганских погорельцев прокуратура организовала горячую линию. Она проводилась с 26 по 28 июня. Также сообщалось, что 27 июня замгенпрокурора Сергей Зайцев вызвал курганских чиновников на видеоконференцию из-за жалоб погорельцев.