27 июня 2023

Пермский губернатор сыграет на одной площадке со звездой NBA

Губернатор Махонин публично сыграет в баскетбол с призером Олимпиады, звездой NBA Кириленко
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка Агротехнологии. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин сменит пиджак на спортивную майку Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сыграет в баскетбол с главой Российской федерации баскетбола, бронзовым призером Олимпиады, участником Матча всех звезд NBA 2004 года в Лос-Анджелесе Андреем Кириленко. Матч состоится на набережной Камы в Перми 2 июля в день присвоения столице региона звания «Город трудовой доблести», рассказали организаторы.

«В большом амфитеатре на набережной пройдут финалы трех баскетбольных турниров. В 14:00 начнется гала-матч по баскетболу в ретро-стиле с участием губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и главы Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко», — говорится в telegram-канале «Пермь-300».

Также 2 июля с 12:00 до 20:00 на эспланаде перед Театром-Театром будут работать ярмарка пермских и фотозона с военной техникой. В 18:00 здесь выступит Пермский губернский оркестр, а в 19:00 победитель второго сезона проекта «Голос» Сергей Волчков. Хедлайнером праздника станет группа «Любэ», которая начнет концерт в 20:00.

Звание «Город трудовой доблести» Перми присвоено президентом РФ Владимиром Путиным в 2020 году. В честь этого должны были установить стелу с изображением герба города и текстом указа. Но ее до сих пор нет. За это губернатор Махонин публично критиковал мэрию Перми. В итоге правительство края договорилось, что частично ее установку оплатят промышленники.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сыграет в баскетбол с главой Российской федерации баскетбола, бронзовым призером Олимпиады, участником Матча всех звезд NBA 2004 года в Лос-Анджелесе Андреем Кириленко. Матч состоится на набережной Камы в Перми 2 июля в день присвоения столице региона звания «Город трудовой доблести», рассказали организаторы. «В большом амфитеатре на набережной пройдут финалы трех баскетбольных турниров. В 14:00 начнется гала-матч по баскетболу в ретро-стиле с участием губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и главы Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко», — говорится в telegram-канале «Пермь-300». Также 2 июля с 12:00 до 20:00 на эспланаде перед Театром-Театром будут работать ярмарка пермских и фотозона с военной техникой. В 18:00 здесь выступит Пермский губернский оркестр, а в 19:00 победитель второго сезона проекта «Голос» Сергей Волчков. Хедлайнером праздника станет группа «Любэ», которая начнет концерт в 20:00. Звание «Город трудовой доблести» Перми присвоено президентом РФ Владимиром Путиным в 2020 году. В честь этого должны были установить стелу с изображением герба города и текстом указа. Но ее до сих пор нет. За это губернатор Махонин публично критиковал мэрию Перми. В итоге правительство края договорилось, что частично ее установку оплатят промышленники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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