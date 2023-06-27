Пермский губернатор сыграет на одной площадке со звездой NBA

Губернатор Махонин публично сыграет в баскетбол с призером Олимпиады, звездой NBA Кириленко

28 июня 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин сменит пиджак на спортивную майку Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сыграет в баскетбол с главой Российской федерации баскетбола, бронзовым призером Олимпиады, участником Матча всех звезд NBA 2004 года в Лос-Анджелесе Андреем Кириленко. Матч состоится на набережной Камы в Перми 2 июля в день присвоения столице региона звания «Город трудовой доблести», рассказали организаторы. «В большом амфитеатре на набережной пройдут финалы трех баскетбольных турниров. В 14:00 начнется гала-матч по баскетболу в ретро-стиле с участием губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и главы Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко», — говорится в telegram-канале «Пермь-300». Также 2 июля с 12:00 до 20:00 на эспланаде перед Театром-Театром будут работать ярмарка пермских и фотозона с военной техникой. В 18:00 здесь выступит Пермский губернский оркестр, а в 19:00 победитель второго сезона проекта «Голос» Сергей Волчков. Хедлайнером праздника станет группа «Любэ», которая начнет концерт в 20:00. Звание «Город трудовой доблести» Перми присвоено президентом РФ Владимиром Путиным в 2020 году. В честь этого должны были установить стелу с изображением герба города и текстом указа. Но ее до сих пор нет. За это губернатор Махонин публично критиковал мэрию Перми. В итоге правительство края договорилось, что частично ее установку оплатят промышленники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сыграет в баскетбол с главой Российской федерации баскетбола, бронзовым призером Олимпиады, участником Матча всех звезд NBA 2004 года в Лос-Анджелесе Андреем Кириленко. Матч состоится на набережной Камы в Перми 2 июля в день присвоения столице региона звания «Город трудовой доблести», рассказали организаторы. «В большом амфитеатре на набережной пройдут финалы трех баскетбольных турниров. В 14:00 начнется гала-матч по баскетболу в ретро-стиле с участием губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и главы Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко», — говорится в telegram-канале «Пермь-300». Также 2 июля с 12:00 до 20:00 на эспланаде перед Театром-Театром будут работать ярмарка пермских и фотозона с военной техникой. В 18:00 здесь выступит Пермский губернский оркестр, а в 19:00 победитель второго сезона проекта «Голос» Сергей Волчков. Хедлайнером праздника станет группа «Любэ», которая начнет концерт в 20:00. Звание «Город трудовой доблести» Перми присвоено президентом РФ Владимиром Путиным в 2020 году. В честь этого должны были установить стелу с изображением герба города и текстом указа. Но ее до сих пор нет. За это губернатор Махонин публично критиковал мэрию Перми. В итоге правительство края договорилось, что частично ее установку оплатят промышленники.