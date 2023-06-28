В Амурской области нашли мальчика, заблудившегося в тайге

Для поисков был зайдествован вертолет
Мальчик 10 лет, который охотился с отцом и братом в тайге Амурской области, нашелся. Об этом сообщает МЧС России.
«Пропавший в Амурской области 10-летний мальчик нашелся, он вернулся к родным», — говорится в заявлении ведомства. Его приводит газета «Известия» в своем telegram-канале.
Мальчик пропал 27 июня в Тайге, когда возвращался с отцом и братом с охоты. Для поисков были задействованы поисковые отряды и вертолет. Мальчика было сложно найти из-за ухудшения погоды.
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