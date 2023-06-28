В Амурской области нашли мальчика, заблудившегося в тайге

Для поисков был зайдествован вертолет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Мальчик 10 лет, который охотился с отцом и братом в тайге Амурской области, нашелся. Об этом сообщает МЧС России.

«Пропавший в Амурской области 10-летний мальчик нашелся, он вернулся к родным», — говорится в заявлении ведомства. Его приводит газета «Известия» в своем telegram-канале.

Мальчик пропал 27 июня в Тайге, когда возвращался с отцом и братом с охоты. Для поисков были задействованы поисковые отряды и вертолет. Мальчика было сложно найти из-за ухудшения погоды.