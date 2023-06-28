В Амурской области нашли мальчика, заблудившегося в тайге

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Городской аэропорт. Курган, вертолет мчс, центр медицины катастроф, санавиация
Для поисков был зайдествован вертолет Фото:

Мальчик 10 лет, который охотился с отцом и братом в тайге Амурской области, нашелся. Об этом сообщает МЧС России.

«Пропавший в Амурской области 10-летний мальчик нашелся, он вернулся к родным», — говорится в заявлении ведомства. Его приводит газета «Известия» в своем telegram-канале.

Мальчик пропал 27 июня в Тайге, когда возвращался с отцом и братом с охоты. Для поисков были задействованы поисковые отряды и вертолет. Мальчика было сложно найти из-за ухудшения погоды.

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Мальчик 10 лет, который охотился с отцом и братом в тайге Амурской области, нашелся. Об этом сообщает МЧС России. «Пропавший в Амурской области 10-летний мальчик нашелся, он вернулся к родным», — говорится в заявлении ведомства. Его приводит газета «Известия» в своем telegram-канале. Мальчик пропал 27 июня в Тайге, когда возвращался с отцом и братом с охоты. Для поисков были задействованы поисковые отряды и вертолет. Мальчика было сложно найти из-за ухудшения погоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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