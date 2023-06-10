Трамп заявил, что Байден борется с ним методами «сталинской России»

Президент США Джо Байден пытается посадить в тюрьму своего главного политического оппонента методами «сталинской России». Об этом заявил бывший американский лидер, член Республиканской партии Дональд Трамп, которому накануне предъявили обвинения, грозящие ему 20 годами заключения.
«Байден пытается заключить в тюрьму своего главного политического оппонента, который значительно опережает его по опросам. Как это делали в сталинской России и коммунистическом Китае», — заявил Трамп, передает New York Post. Это его первое публичное выступление перед однопартийцами в штате Джорджия после выдвинутых новых обвинений.
Ранее стало известно, что Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам, передает телеканал 360. Уточняется, что в числе статьей, хранение секретных материалов, связанных с нацбезопасностью. Согласно санкциям одной из самых тяжелых статей, Трампу грозит до 20-ти лет тюрьмы. Байден отказался комментировать ситуацию сложившуюся вокруг Трампа, пишет RT.
Президент США Джо Байден пытается посадить в тюрьму своего главного политического оппонента методами «сталинской России». Об этом заявил бывший американский лидер, член Республиканской партии Дональд Трамп, которому накануне предъявили обвинения, грозящие ему 20 годами заключения. «Байден пытается заключить в тюрьму своего главного политического оппонента, который значительно опережает его по опросам. Как это делали в сталинской России и коммунистическом Китае», — заявил Трамп, передает New York Post. Это его первое публичное выступление перед однопартийцами в штате Джорджия после выдвинутых новых обвинений. Ранее стало известно, что Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам, передает телеканал 360. Уточняется, что в числе статьей, хранение секретных материалов, связанных с нацбезопасностью. Согласно санкциям одной из самых тяжелых статей, Трампу грозит до 20-ти лет тюрьмы. Байден отказался комментировать ситуацию сложившуюся вокруг Трампа, пишет RT.