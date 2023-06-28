Нелегальное казино было обнаружено в Бердянске Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Бердянске (Запорожская область) работало подпольное казино. Прибыль от него шла на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в правоохранительных органах России.

«Были проведены оперативно-разыскные мероприятия в городе Бердянске с целью подтверждения и отыскания предметов и документов, подтверждающих незаконную деятельность казино», — сказал один из сотрудников правоохранительных органов с позывным «Вегас». Его слова приводит ТАСС. Деятельность казино остановлена, в данный момент силовиками ведется проверка.

Казино работало через подставных лиц. По информации владелицы помещения Тамары Баркарь, здание было сдано как складское в прошлом году. Бердянск был взят под контроль российскими силами 28 февраля 2022 года.