В Бердянске нашли казино, которое спонсировало ВСУ. Видео

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Нелегальное казино было обнаружено в Бердянске Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Бердянске (Запорожская область) работало подпольное казино. Прибыль от него шла на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в правоохранительных органах России.

«Были проведены оперативно-разыскные мероприятия в городе Бердянске с целью подтверждения и отыскания предметов и документов, подтверждающих незаконную деятельность казино», — сказал один из сотрудников правоохранительных органов с позывным «Вегас». Его слова приводит ТАСС. Деятельность казино остановлена, в данный момент силовиками ведется проверка.

Казино работало через подставных лиц. По информации владелицы помещения Тамары Баркарь, здание было сдано как складское в прошлом году. Бердянск был взят под контроль российскими силами 28 февраля 2022 года.

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В Бердянске (Запорожская область) работало подпольное казино. Прибыль от него шла на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в правоохранительных органах России. «Были проведены оперативно-разыскные мероприятия в городе Бердянске с целью подтверждения и отыскания предметов и документов, подтверждающих незаконную деятельность казино», — сказал один из сотрудников правоохранительных органов с позывным «Вегас». Его слова приводит ТАСС. Деятельность казино остановлена, в данный момент силовиками ведется проверка. Казино работало через подставных лиц. По информации владелицы помещения Тамары Баркарь, здание было сдано как складское в прошлом году. Бердянск был взят под контроль российскими силами 28 февраля 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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