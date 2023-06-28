Большинство екатеринбуржцев улетают в свои отпуска в Санкт-Петербург, Сочи и Турцию

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Более 90% жителей Екатеринбурга во время отпуска предпочитают поездки по России Фото:

Жители Екатеринбурга предпочитают ездить отдыхать на время своих отпусков в Сочи, Санкт-Петербург, Турцию и Казахстан. Порядка 91% поездок пришлось на Россию, а на зарубежные страны — 9%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Путешествия».

«Для зарубежных поездок екатеринбуржцы чаще всего выбирают Турцию со средней стоимостью перелета в 37,7 тысяч рублей в обе стороны. На втором месте Казахстан (перелет — 28,5 тысяч рублей), менее популярна Армения (перелет — 30,4 тысяч рублей), на четвертом месте Азербайджан (перелет — 41,3 тысяч рублей). Закрывает рейтинг Объединенные Арабские Эмираты (44,5 тысяч рублей). В топ-5 направлений по России вошли Сочи (перелет — 17,9 тысяч рублей), Санкт-Петербург (13 тысяч рублей), Москва (перелет — 9,7 тысяч рублей), Минеральные Воды (перелет — 19,6 тысяч рублей) и Махачкала (20,1 тысяч рублей)», — сказано в сообщении.

Большинство поездок пришлось на Россию (91%), в зарубежные страны — 9%. Средняя стоимость перелета туда и обратно по России выросла на 14%. Цена авиабилетов за границу выросла на 11%. Поездки екатеринбуржцев в отпусках длятся в среднем от 7 до 14 дней.

Ранее URA.RU писало, что самыми популярными направлениями из Екатеринбурга на майские праздники стали Узбекистан, Армения, Москва и Санкт-Петербург. Порядка 80% горожан отправились в поездки по России.

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Жители Екатеринбурга предпочитают ездить отдыхать на время своих отпусков в Сочи, Санкт-Петербург, Турцию и Казахстан. Порядка 91% поездок пришлось на Россию, а на зарубежные страны — 9%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Путешествия». «Для зарубежных поездок екатеринбуржцы чаще всего выбирают Турцию со средней стоимостью перелета в 37,7 тысяч рублей в обе стороны. На втором месте Казахстан (перелет — 28,5 тысяч рублей), менее популярна Армения (перелет — 30,4 тысяч рублей), на четвертом месте Азербайджан (перелет — 41,3 тысяч рублей). Закрывает рейтинг Объединенные Арабские Эмираты (44,5 тысяч рублей). В топ-5 направлений по России вошли Сочи (перелет — 17,9 тысяч рублей), Санкт-Петербург (13 тысяч рублей), Москва (перелет — 9,7 тысяч рублей), Минеральные Воды (перелет — 19,6 тысяч рублей) и Махачкала (20,1 тысяч рублей)», — сказано в сообщении. Большинство поездок пришлось на Россию (91%), в зарубежные страны — 9%. Средняя стоимость перелета туда и обратно по России выросла на 14%. Цена авиабилетов за границу выросла на 11%. Поездки екатеринбуржцев в отпусках длятся в среднем от 7 до 14 дней. Ранее URA.RU писало, что самыми популярными направлениями из Екатеринбурга на майские праздники стали Узбекистан, Армения, Москва и Санкт-Петербург. Порядка 80% горожан отправились в поездки по России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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