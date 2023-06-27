В Тюмени закрылся старейший магазин известного бренда одежды

В Тюмени на улице Республики закрылся один из первых открывшихся в городе магазинов сети Gloria Jeans. Об этом рассказала управляющая другим тюменским филиалом бренда.
«Магазин на Республики закрылся. Наверное, потому что в Тюмени недавно открылся в ТЦ „Вояж“ новый большой филиал и народ стал ходить туда. Все остатки распределили между другими магазинами в городе», — сообщила сотрудница Gloria Jeans.
В настоящий момент в городе продолжает работать шесть точек магазинов одежды Gloria Jeans. Недавно открывшийся флагманский магазин в ТЦ «Вояж» занял площадь закрывшегося из-за санкций бренда H&M.
Агентство направило запрос в пресс-службу компании. Ответ на него ожидается.
Ранее в Тюмени начали закрываться магазины электроники «Связной». Из 11 точек в Тюмени осталась работать только одна.
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