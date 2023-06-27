27 июня 2023

В Тюмени закрылся старейший магазин известного бренда одежды

В Тюмени закрылся старейший магазин Gloria Jeans
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Магазин на Республики в Тюмени считается одним из первых открывшихся Фото:

В Тюмени на улице Республики закрылся один из первых открывшихся в городе магазинов сети Gloria Jeans. Об этом рассказала управляющая другим тюменским филиалом бренда.

«Магазин на Республики закрылся. Наверное, потому что в Тюмени недавно открылся в ТЦ „Вояж“ новый большой филиал и народ стал ходить туда. Все остатки распределили между другими магазинами в городе», — сообщила сотрудница Gloria Jeans.

В настоящий момент в городе продолжает работать шесть точек магазинов одежды Gloria Jeans. Недавно открывшийся флагманский магазин в ТЦ «Вояж» занял площадь закрывшегося из-за санкций бренда H&M.

Агентство направило запрос в пресс-службу компании. Ответ на него ожидается.

Ранее в Тюмени начали закрываться магазины электроники «Связной». Из 11 точек в Тюмени осталась работать только одна.

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В Тюмени на улице Республики закрылся один из первых открывшихся в городе магазинов сети Gloria Jeans. Об этом рассказала управляющая другим тюменским филиалом бренда. «Магазин на Республики закрылся. Наверное, потому что в Тюмени недавно открылся в ТЦ „Вояж“ новый большой филиал и народ стал ходить туда. Все остатки распределили между другими магазинами в городе», — сообщила сотрудница Gloria Jeans. В настоящий момент в городе продолжает работать шесть точек магазинов одежды Gloria Jeans. Недавно открывшийся флагманский магазин в ТЦ «Вояж» занял площадь закрывшегося из-за санкций бренда H&M. Агентство направило запрос в пресс-службу компании. Ответ на него ожидается. Ранее в Тюмени начали закрываться магазины электроники «Связной». Из 11 точек в Тюмени осталась работать только одна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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