В Тюмени закрылся старейший магазин известного бренда одежды В Тюмени закрылся старейший магазин Gloria Jeans 28 июня 2023 в 13:21 Размер текста - 17 + Магазин на Республики в Тюмени считается одним из первых открывшихся Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени на улице Республики закрылся один из первых открывшихся в городе магазинов сети Gloria Jeans. Об этом рассказала управляющая другим тюменским филиалом бренда. «Магазин на Республики закрылся. Наверное, потому что в Тюмени недавно открылся в ТЦ „Вояж“ новый большой филиал и народ стал ходить туда. Все остатки распределили между другими магазинами в городе», — сообщила сотрудница Gloria Jeans. В настоящий момент в городе продолжает работать шесть точек магазинов одежды Gloria Jeans. Недавно открывшийся флагманский магазин в ТЦ «Вояж» занял площадь закрывшегося из-за санкций бренда H&M. Агентство направило запрос в пресс-службу компании. Ответ на него ожидается. Ранее в Тюмени начали закрываться магазины электроники «Связной». Из 11 точек в Тюмени осталась работать только одна. В Тюмени на улице Республики закрылся один из первых открывшихся в городе магазинов сети Gloria Jeans. Об этом рассказала управляющая другим тюменским филиалом бренда. «Магазин на Республики закрылся. Наверное, потому что в Тюмени недавно открылся в ТЦ „Вояж“ новый большой филиал и народ стал ходить туда. Все остатки распределили между другими магазинами в городе», — сообщила сотрудница Gloria Jeans. В настоящий момент в городе продолжает работать шесть точек магазинов одежды Gloria Jeans. Недавно открывшийся флагманский магазин в ТЦ «Вояж» занял площадь закрывшегося из-за санкций бренда H&M. Агентство направило запрос в пресс-службу компании. Ответ на него ожидается. Ранее в Тюмени начали закрываться магазины электроники «Связной». Из 11 точек в Тюмени осталась работать только одна. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям