В Тюмени закрывается сеть известных салонов электроники

В Тюмени закрывается сеть магазинов электроники «Связной». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители компании. Из 11 точек продаж в Тюмени на момент публикации открыта всего одна.
«В Тюмени открыто одно отделение на улице Герцена. Остальные закрыты», — коротко сообщили сотрудники «Связного». О причинах приостановки работы магазинов в Тюмени специалист говорить отказалась.
В ТРЦ «Сити Молл», где располагался магазин, также подтвердили закрытие точки продаж «Связной». Администратор торгового центра сообщила, что магазин закрыт уже неделю. Но товар, по словам очевидцев, продолжает лежать на полках.
Ранее ООО «Сеть Связной» заявила о банкротстве. В январе 2023 года суд взыскал со «Связного» задолженность в размере 5 миллиардов рублей.
Агентство направило запрос в пресс-службу компании. Ответ ожидается.
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