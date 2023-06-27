27 июня 2023

Самоходная пушка с челябинским двигателем уничтожает на фронте цели за 50 км. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральская разработка показала себя незаменимой на фронте (фото из архива) Фото:
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Огонь 203-мм самой большой в мире самоходной пушки 2С7М «Малка» госкорпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ, Екатеринбург) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска испепелит любую цель. Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, огонь артиллеристы могут вести с 50 км.

«Самоходная пушка 2С7М „Малка“ легко уничтожает технику, доты, укрепрайоны, скопления живой силы противника. И все это на впечатляющей дистанции до 50 км», — отметили в военном ведомстве.

Техника была создана на базе системы 2С7 «Пион». Орудие пушки обладает повышенной скорострельностью. Установка снабжена новым двигателем В84мс, имеющим мощность 840 лошадиных сил. Время перевода в боевое положение уменьшено. В Минобороны сообщили, что у пушки обновили шасси и систему управления огнем. Это сделало систему незаменимой в реалиях контрбатарейной борьбы.

Работа с «Малкой» удобна для военных, поскольку пушка стреляет широкой номенклатурой боеприпасов. При этом чаще всего используют осколочно-фугасный снаряд. В ходе проведения спецоперации он успел зарекомендовать себя с лучшей стороны.

Задействовав пушку в боях, военнослужащие на практике убедились, что оружие превосходит образцы советских артсистем, используемых ВСУ. Также «Малка» дает фору иностранной реактивной артиллерии и ствольной технике.

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Огонь 203-мм самой большой в мире самоходной пушки 2С7М «Малка» госкорпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ, Екатеринбург) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска испепелит любую цель. Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, огонь артиллеристы могут вести с 50 км. «Самоходная пушка 2С7М „Малка“ легко уничтожает технику, доты, укрепрайоны, скопления живой силы противника. И все это на впечатляющей дистанции до 50 км», — отметили в военном ведомстве. Техника была создана на базе системы 2С7 «Пион». Орудие пушки обладает повышенной скорострельностью. Установка снабжена новым двигателем В84мс, имеющим мощность 840 лошадиных сил. Время перевода в боевое положение уменьшено. В Минобороны сообщили, что у пушки обновили шасси и систему управления огнем. Это сделало систему незаменимой в реалиях контрбатарейной борьбы. Работа с «Малкой» удобна для военных, поскольку пушка стреляет широкой номенклатурой боеприпасов. При этом чаще всего используют осколочно-фугасный снаряд. В ходе проведения спецоперации он успел зарекомендовать себя с лучшей стороны. Задействовав пушку в боях, военнослужащие на практике убедились, что оружие превосходит образцы советских артсистем, используемых ВСУ. Также «Малка» дает фору иностранной реактивной артиллерии и ствольной технике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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