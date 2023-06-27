Самоходная пушка с челябинским двигателем уничтожает на фронте цели за 50 км. Скрин

28 июня 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Уральская разработка показала себя незаменимой на фронте (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Огонь 203-мм самой большой в мире самоходной пушки 2С7М «Малка» госкорпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ, Екатеринбург) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска испепелит любую цель. Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, огонь артиллеристы могут вести с 50 км. «Самоходная пушка 2С7М „Малка“ легко уничтожает технику, доты, укрепрайоны, скопления живой силы противника. И все это на впечатляющей дистанции до 50 км», — отметили в военном ведомстве. Техника была создана на базе системы 2С7 «Пион». Орудие пушки обладает повышенной скорострельностью. Установка снабжена новым двигателем В84мс, имеющим мощность 840 лошадиных сил. Время перевода в боевое положение уменьшено. В Минобороны сообщили, что у пушки обновили шасси и систему управления огнем. Это сделало систему незаменимой в реалиях контрбатарейной борьбы. Работа с «Малкой» удобна для военных, поскольку пушка стреляет широкой номенклатурой боеприпасов. При этом чаще всего используют осколочно-фугасный снаряд. В ходе проведения спецоперации он успел зарекомендовать себя с лучшей стороны. Задействовав пушку в боях, военнослужащие на практике убедились, что оружие превосходит образцы советских артсистем, используемых ВСУ. Также «Малка» дает фору иностранной реактивной артиллерии и ствольной технике. Фото: пресс-служба МО РФ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Огонь 203-мм самой большой в мире самоходной пушки 2С7М «Малка» госкорпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ, Екатеринбург) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска испепелит любую цель. Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, огонь артиллеристы могут вести с 50 км. «Самоходная пушка 2С7М „Малка“ легко уничтожает технику, доты, укрепрайоны, скопления живой силы противника. И все это на впечатляющей дистанции до 50 км», — отметили в военном ведомстве. Техника была создана на базе системы 2С7 «Пион». Орудие пушки обладает повышенной скорострельностью. Установка снабжена новым двигателем В84мс, имеющим мощность 840 лошадиных сил. Время перевода в боевое положение уменьшено. В Минобороны сообщили, что у пушки обновили шасси и систему управления огнем. Это сделало систему незаменимой в реалиях контрбатарейной борьбы. Работа с «Малкой» удобна для военных, поскольку пушка стреляет широкой номенклатурой боеприпасов. При этом чаще всего используют осколочно-фугасный снаряд. В ходе проведения спецоперации он успел зарекомендовать себя с лучшей стороны. Задействовав пушку в боях, военнослужащие на практике убедились, что оружие превосходит образцы советских артсистем, используемых ВСУ. Также «Малка» дает фору иностранной реактивной артиллерии и ствольной технике.