Махонин назвал новое место работы экс-главы Перми Демкина

Губернатор Пермского края Махонин назначил экс-главу Перми Демкина своим заместителем

28 июня 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Махонин (слева) и Демкин (справа) снова работают в одной команде Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил экс-главу Перми Алексея Демкина как вице-премьера правительства региона. На заседании правительства Прикамья 28 июня Махонин рассказал, что Демкин будет курировать работу минтера, министерства по делам Коми-округа, а также от лица исполнительной власти будет взаимодействовать с депутатами заксобрания. Кабмин возглавляет сам Махонин. «Алексей Демкин назначен на должность вице-премьера краевого правительства. Он будет курировать региональные министерство территориального развития и министерство по делам Коми-Пермяцкого округа, а также осуществлять взаимодействие с депутатским корпусом законодательного собрания», — отметил Дмитрий Махонин. Трансляция заседания правительства проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Алексей Демкин сложил полномочия главы Перми 27 июня. Врио главы мэра стала заместитель главы Ольга Андрианова. Конкурс по выборам нового мэра пройдет 17 августа.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил экс-главу Перми Алексея Демкина как вице-премьера правительства региона. На заседании правительства Прикамья 28 июня Махонин рассказал, что Демкин будет курировать работу минтера, министерства по делам Коми-округа, а также от лица исполнительной власти будет взаимодействовать с депутатами заксобрания. Кабмин возглавляет сам Махонин. «Алексей Демкин назначен на должность вице-премьера краевого правительства. Он будет курировать региональные министерство территориального развития и министерство по делам Коми-Пермяцкого округа, а также осуществлять взаимодействие с депутатским корпусом законодательного собрания», — отметил Дмитрий Махонин. Трансляция заседания правительства проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Алексей Демкин сложил полномочия главы Перми 27 июня. Врио главы мэра стала заместитель главы Ольга Андрианова. Конкурс по выборам нового мэра пройдет 17 августа.