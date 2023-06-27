27 июня 2023

Махонин назвал новое место работы экс-главы Перми Демкина

Губернатор Пермского края Махонин назначил экс-главу Перми Демкина своим заместителем
© Служба новостей «URA.RU»
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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, демкин алексей, махонин дмитрий, махонин с демкиным
Махонин (слева) и Демкин (справа) снова работают в одной команде Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил экс-главу Перми Алексея Демкина как вице-премьера правительства региона. На заседании правительства Прикамья 28 июня Махонин рассказал, что Демкин будет курировать работу минтера, министерства по делам Коми-округа, а также от лица исполнительной власти будет взаимодействовать с депутатами заксобрания. Кабмин возглавляет сам Махонин.

«Алексей Демкин назначен на должность вице-премьера краевого правительства. Он будет курировать региональные министерство территориального развития и министерство по делам Коми-Пермяцкого округа, а также осуществлять взаимодействие с депутатским корпусом законодательного собрания», — отметил Дмитрий Махонин. Трансляция заседания правительства проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

Алексей Демкин сложил полномочия главы Перми 27 июня. Врио главы мэра стала заместитель главы Ольга Андрианова. Конкурс по выборам нового мэра пройдет 17 августа.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил экс-главу Перми Алексея Демкина как вице-премьера правительства региона. На заседании правительства Прикамья 28 июня Махонин рассказал, что Демкин будет курировать работу минтера, министерства по делам Коми-округа, а также от лица исполнительной власти будет взаимодействовать с депутатами заксобрания. Кабмин возглавляет сам Махонин. «Алексей Демкин назначен на должность вице-премьера краевого правительства. Он будет курировать региональные министерство территориального развития и министерство по делам Коми-Пермяцкого округа, а также осуществлять взаимодействие с депутатским корпусом законодательного собрания», — отметил Дмитрий Махонин. Трансляция заседания правительства проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Алексей Демкин сложил полномочия главы Перми 27 июня. Врио главы мэра стала заместитель главы Ольга Андрианова. Конкурс по выборам нового мэра пройдет 17 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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