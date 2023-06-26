Депутаты гордумы приняли отставку главы Перми Алексея Демкина

Депутаты пермской городской думы на пленарном заседании 27 июня приняли досрочную отставку мэра Алексея Демкина. Сегодня его последний день на посту, сообщает корреспондент URA.RU.
«Заявление о досрочном сложении полномочий от Демкина в думу поступило вчера вечером. Сегодня его сначала рассмотрели члены комитета по местному самоуправлению, а затем одобрили все депутаты думы. Последним, что сделал Демкин на посту стало вручение грамот и утверждение главы Мотовилихинского района», — передает журналист агентства.
Демкин на прощание подарил депутатам по монете, выпущенной к 300-летию Перми. 26 июня о том, что он написал заявление об уходе официально сообщила пресс-служба мэрии. В пресс-службе губернатора в свою очередь заявили, что глава региона Дмитрий Махонин предложил уходящему мэру пост вице-премьера в краевом правительстве. Основным претендентом на пост главы Перми является министр экономического развития региона Эдуард Соснин.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.