26 июня 2023

Депутаты гордумы приняли отставку главы Перми Алексея Демкина

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Заседание правительства Пермского края. Пермь, демкин алексей
Алексей Демкин уходит на работу в правительство края Фото:

Депутаты пермской городской думы на пленарном заседании 27 июня приняли досрочную отставку мэра Алексея Демкина. Сегодня его последний день на посту, сообщает корреспондент URA.RU.

«Заявление о досрочном сложении полномочий от Демкина в думу поступило вчера вечером. Сегодня его сначала рассмотрели члены комитета по местному самоуправлению, а затем одобрили все депутаты думы. Последним, что сделал Демкин на посту стало вручение грамот и утверждение главы Мотовилихинского района», — передает журналист агентства.

Демкин на прощание подарил депутатам по монете, выпущенной к 300-летию Перми. 26 июня о том, что он написал заявление об уходе официально сообщила пресс-служба мэрии. В пресс-службе губернатора в свою очередь заявили, что глава региона Дмитрий Махонин предложил уходящему мэру пост вице-премьера в краевом правительстве. Основным претендентом на пост главы Перми является министр экономического развития региона Эдуард Соснин.

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Депутаты пермской городской думы на пленарном заседании 27 июня приняли досрочную отставку мэра Алексея Демкина. Сегодня его последний день на посту, сообщает корреспондент URA.RU. «Заявление о досрочном сложении полномочий от Демкина в думу поступило вчера вечером. Сегодня его сначала рассмотрели члены комитета по местному самоуправлению, а затем одобрили все депутаты думы. Последним, что сделал Демкин на посту стало вручение грамот и утверждение главы Мотовилихинского района», — передает журналист агентства. Демкин на прощание подарил депутатам по монете, выпущенной к 300-летию Перми. 26 июня о том, что он написал заявление об уходе официально сообщила пресс-служба мэрии. В пресс-службе губернатора в свою очередь заявили, что глава региона Дмитрий Махонин предложил уходящему мэру пост вице-премьера в краевом правительстве. Основным претендентом на пост главы Перми является министр экономического развития региона Эдуард Соснин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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