Новые автобусы окажутся в Кургане до конца лета (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Автобусы марки Yutong отправили из Китая для перевозчиков из Кургана. Перед тем, как автобусы попадут в Россию, их проверят на таможне. Данная информация размещена в группе Союза транспортных организаций Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Автобусы, заказанные в Китае курганскими перевозчиками, направляются в таможенный терминал. После оформления всех необходимых документов [они] будут переданы перевозчикам. После чего их начнут готовить к выпуску на линию», — указано в группе.

Ранее стало известно, что курганские перевозчики в рамках транспортной закупают автобусы марок Simaz и Yutong. Первую партию автобусов марки Simaz уже отправили в Курган. Планируется, что до конца лета в город привезут 55 новых автобусов. Местные власти готовы возместить перевозчикам до 20% стоимости покупки. На эти цели мэрии Кургана выделили 75 млн рублей.