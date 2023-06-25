25 июня 2023
24 июня 2023

Китайские автобусы для курганских перевозчиков проверят на таможне. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водоросли на пляже Голубые озера. Курган , автобус, общественный транспорт
Новые автобусы окажутся в Кургане до конца лета (архивное фото) Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

Автобусы марки Yutong отправили из Китая для перевозчиков из Кургана. Перед тем, как автобусы попадут в Россию, их проверят на таможне. Данная информация размещена в группе Союза транспортных организаций Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Автобусы, заказанные в Китае курганскими перевозчиками, направляются в таможенный терминал. После оформления всех необходимых документов [они] будут переданы перевозчикам. После чего их начнут готовить к выпуску на линию», — указано в группе.

Ранее стало известно, что курганские перевозчики в рамках транспортной закупают автобусы марок Simaz и Yutong. Первую партию автобусов марки Simaz уже отправили в Курган. Планируется, что до конца лета в город привезут 55 новых автобусов. Местные власти готовы возместить перевозчикам до 20% стоимости покупки. На эти цели мэрии Кургана выделили 75 млн рублей.

Автобусы марки Yutong направили в таможенный терминал
Автобусы марки Yutong направили в таможенный терминал
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Автобусы марки Yutong отправили из Китая для перевозчиков из Кургана. Перед тем, как автобусы попадут в Россию, их проверят на таможне. Данная информация размещена в группе Союза транспортных организаций Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Автобусы, заказанные в Китае курганскими перевозчиками, направляются в таможенный терминал. После оформления всех необходимых документов [они] будут переданы перевозчикам. После чего их начнут готовить к выпуску на линию», — указано в группе. Ранее стало известно, что курганские перевозчики в рамках транспортной закупают автобусы марок Simaz и Yutong. Первую партию автобусов марки Simaz уже отправили в Курган. Планируется, что до конца лета в город привезут 55 новых автобусов. Местные власти готовы возместить перевозчикам до 20% стоимости покупки. На эти цели мэрии Кургана выделили 75 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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