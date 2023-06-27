Мэр Кургана не стала отвечать на вопрос про пожары от депутата

Вопрос курганского депутата Сидорова остался без ответа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Елена Ситникова ушла от ответа на вопрос депутата городской Думы Якова Сидорова про подготовку к чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщается корреспондент URA.RU с заседания гордумы.

Депутат задал вопрос о том, каким образом организовано оповещение жителей Кургана о пожарах и других ЧС. «В данный момент идет доклад по социально-экономической ситуации. Мы не специалисты МЧС», — ответила на вопрос мэр Кургана, передает журналист URA.RU.

Со слов депутата Сидорова, глава города отвечает за информирование граждан в случае наступления чрезвычайной ситуации. Считает, что в докладе Ситниковой этого не было. Депутат также остался недоволен докладом по инвестициям. Сидоров считает, что отчет должен соответствовать стратегическим документам, которые приняли депутаты. В том числе доклад не соответствует и стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кургана до 2030 года. «С формальной точки зрения этот отчет не соответствует никаким требованиям. Должно быть не 1,9 млрд рублей инвестиций, а более 20 млрд по прошлому году, в соответствии со стратегией» — озвучил Сидоров.

Как рассказала журналистам Ситникова, отчет давно показывали депутатам. В нем были все данные, выкладки и стратегии. Это сделано для того, чтобы депутаты могли подготовить вопросы. Со слов председателя Курганской гордумы Игоря Прозорова, часть вопросов сняли в рабочем порядке. Ситникова пояснила, что заранее вопросы от депутатов не поступали. Предварительная оценка изменениям в городе, со слов Прозорова, оказалась положительной.

Ранее URA.RU писало, что также на данном заседании гордумы прозвучало, когда курганцы увидят новые автобусы. Информация об этом прозвучала в докладе мэра Ситниковой.