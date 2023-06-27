27 июня 2023

В курганском отделе полиции назначили нового начальника

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание Петуховской городской Думы. Петухово. Курганская область., погоны, подполковник, шеврон, полиция
Подполковник МВД стал главой курганского отдела полиции Фото:

Главой межрайонного отдела полиции «Петуховский» (Курганская область) назначен подполковник Александр Никоненко. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного УМВД.

«Подполковник Никоненко Александр Андреевич назначен начальником петуховского отдела полиции», — сообщили в управлении полиции. Нового главу коллективу отдела представил глава УМВД Дмитрий Свинов.

До назначения Никоненко служил в петуховской полиции в качестве заместителя начальника по оперативной работе. Прежде он работал в структуре местной Госавтоинспекции. Руководящая должность в межрайонном отделе освободилась в середине мая, когда уволился прежний глава Дмитрий Киселев.

Ранее URA.RU сообщало, что в двух отделах полиции ушли в отставку начальники. На их место были назначены временные руководители.

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Главой межрайонного отдела полиции «Петуховский» (Курганская область) назначен подполковник Александр Никоненко. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного УМВД. «Подполковник Никоненко Александр Андреевич назначен начальником петуховского отдела полиции», — сообщили в управлении полиции. Нового главу коллективу отдела представил глава УМВД Дмитрий Свинов. До назначения Никоненко служил в петуховской полиции в качестве заместителя начальника по оперативной работе. Прежде он работал в структуре местной Госавтоинспекции. Руководящая должность в межрайонном отделе освободилась в середине мая, когда уволился прежний глава Дмитрий Киселев. Ранее URA.RU сообщало, что в двух отделах полиции ушли в отставку начальники. На их место были назначены временные руководители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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