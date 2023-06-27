В курганском отделе полиции назначили нового начальника

28 июня 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Подполковник МВД стал главой курганского отдела полиции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Главой межрайонного отдела полиции «Петуховский» (Курганская область) назначен подполковник Александр Никоненко. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного УМВД. «Подполковник Никоненко Александр Андреевич назначен начальником петуховского отдела полиции», — сообщили в управлении полиции. Нового главу коллективу отдела представил глава УМВД Дмитрий Свинов. До назначения Никоненко служил в петуховской полиции в качестве заместителя начальника по оперативной работе. Прежде он работал в структуре местной Госавтоинспекции. Руководящая должность в межрайонном отделе освободилась в середине мая, когда уволился прежний глава Дмитрий Киселев. Ранее URA.RU сообщало, что в двух отделах полиции ушли в отставку начальники. На их место были назначены временные руководители.

Главой межрайонного отдела полиции «Петуховский» (Курганская область) назначен подполковник Александр Никоненко. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного УМВД. «Подполковник Никоненко Александр Андреевич назначен начальником петуховского отдела полиции», — сообщили в управлении полиции. Нового главу коллективу отдела представил глава УМВД Дмитрий Свинов. До назначения Никоненко служил в петуховской полиции в качестве заместителя начальника по оперативной работе. Прежде он работал в структуре местной Госавтоинспекции. Руководящая должность в межрайонном отделе освободилась в середине мая, когда уволился прежний глава Дмитрий Киселев. Ранее URA.RU сообщало, что в двух отделах полиции ушли в отставку начальники. На их место были назначены временные руководители.