Кремль: у ЧВК «Вагнер» в Африке был бизнес

ЧВК «Вагнер» занималась бизнесом в Африке, сказал Дмитрий Песков
В африканских странах у ЧВК «Вагнер» был бизнес, к которому Россия не имеет отношения. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«У компании там был самостоятельный бизнес. Государство не имело к этому никакого отношения. Путин говорил вчера о значительных денежных суммах, которые выделялись по линии Минобороны. Но компания занималась своим бизнесом, который не имеет к государству никакого отношения», — сказал Песков. Суть бизнеса он не уточнил.
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