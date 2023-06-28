Кремль: у ЧВК «Вагнер» в Африке был бизнес

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Вооруженные люди у центра ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, силовики, силовые структуры, вооруженные люди
ЧВК «Вагнер» занималась бизнесом в Африке, сказал Дмитрий Песков Фото:

В африканских странах у ЧВК «Вагнер» был бизнес, к которому Россия не имеет отношения. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«У компании там был самостоятельный бизнес. Государство не имело к этому никакого отношения. Путин говорил вчера о значительных денежных суммах, которые выделялись по линии Минобороны. Но компания занималась своим бизнесом, который не имеет к государству никакого отношения», — сказал Песков. Суть бизнеса он не уточнил.

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В африканских странах у ЧВК «Вагнер» был бизнес, к которому Россия не имеет отношения. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «У компании там был самостоятельный бизнес. Государство не имело к этому никакого отношения. Путин говорил вчера о значительных денежных суммах, которые выделялись по линии Минобороны. Но компания занималась своим бизнесом, который не имеет к государству никакого отношения», — сказал Песков. Суть бизнеса он не уточнил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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