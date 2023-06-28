Кремль: у ЧВК «Вагнер» в Африке был бизнес

28 июня 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» занималась бизнесом в Африке, сказал Дмитрий Песков Фото: Московец Илья © URA.RU В африканских странах у ЧВК «Вагнер» был бизнес, к которому Россия не имеет отношения. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «У компании там был самостоятельный бизнес. Государство не имело к этому никакого отношения. Путин говорил вчера о значительных денежных суммах, которые выделялись по линии Минобороны. Но компания занималась своим бизнесом, который не имеет к государству никакого отношения», — сказал Песков. Суть бизнеса он не уточнил.

В африканских странах у ЧВК «Вагнер» был бизнес, к которому Россия не имеет отношения. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «У компании там был самостоятельный бизнес. Государство не имело к этому никакого отношения. Путин говорил вчера о значительных денежных суммах, которые выделялись по линии Минобороны. Но компания занималась своим бизнесом, который не имеет к государству никакого отношения», — сказал Песков. Суть бизнеса он не уточнил.