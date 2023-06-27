Первый зампредседателя правительства РФ Белоусов привел Курганскую область в пример другим регионам

Курганскую область похвалили на федеральном уровне за развитие технопарков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов похвалил Курганскую область за развитие технопарков и назвал примером для подражания. Об этом он заявил 28 июня в ходе совещания с губернатором Шумковым в режим ВКС, сообщает правительство региона.

«Курганская область, конечно, с точки зрения динамики и использования технопарков для малого и среднего предпринимательства — одна из образцов. Там большое количество технопарков. При этом заполняемость — 86%, а по тем технопаркам, которые были введены давно, порядка 100%. Я еще раз хочу отметить, что Курганская область — это пример для подражания. Поэтому мы обязательно будем изучать ваш опыт», — цитирует слова Белоусова правительство региона.

В ходе видеоконференции губернатор Вадим Шумков выступил с докладом о создании сети производственных площадок в области. По словам главы региона, они позволяют инфраструктурные, финансовые и кадровые проблемы. «Приняли решение, что в регионе будем строить сеть индустриальных парков: до 2025 года 9 парков. На сегодня функционируют уже 5, два строятся, два проектируется», — отметил Шумков.

В правительстве региона отмечают, что сейчас на территориях действующих индустриальных парков уже работают 40 резидентов. Ими создано более тысячи новых рабочих мест. Объем налоговых поступлений составил около трех млрд рублей. К 2025 году инвестиции составят более 6 млрд рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области начали строить технопарк на 200 рабочих мест. Объем инвестиций первого этапа строительства составляет порядка 750 млн рублей, заявлял Вадим Шумков. Объект будет располагаться в городе Катайск.