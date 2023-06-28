В Минобороны РФ заявили об ударе по бригаде ВСУ в Краматорске

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Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, военная техника, испытательный полигон, ракета, выстрел
Армия РФ ударила по 56-й бригаде ВСУ Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Российская армия нанесла высокоточный удар по пункту размещения бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске. Об это сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.

«В городе Краматорск Донецкой народной республики поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ», — сообщили в Минобороны. Под удар также попали иностранные наемники.

Ранее украинские telegram-каналы распространяли информацию о том, что якобы пострадали мирные жители. Однако эта информация была опровергнута. Об этом стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша медиа». В момент удара в гостинице и кафе находились иностранные наемники, инструкторы и офицеры ВСУ.

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Российская армия нанесла высокоточный удар по пункту размещения бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске. Об это сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. «В городе Краматорск Донецкой народной республики поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ», — сообщили в Минобороны. Под удар также попали иностранные наемники. Ранее украинские telegram-каналы распространяли информацию о том, что якобы пострадали мирные жители. Однако эта информация была опровергнута. Об этом стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша медиа». В момент удара в гостинице и кафе находились иностранные наемники, инструкторы и офицеры ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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