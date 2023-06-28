В Минобороны РФ заявили об ударе по бригаде ВСУ в Краматорске

28 июня 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Армия РФ ударила по 56-й бригаде ВСУ Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Российская армия нанесла высокоточный удар по пункту размещения бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске. Об это сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. «В городе Краматорск Донецкой народной республики поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ», — сообщили в Минобороны. Под удар также попали иностранные наемники. Ранее украинские telegram-каналы распространяли информацию о том, что якобы пострадали мирные жители. Однако эта информация была опровергнута. Об этом стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша медиа». В момент удара в гостинице и кафе находились иностранные наемники, инструкторы и офицеры ВСУ.

Российская армия нанесла высокоточный удар по пункту размещения бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске. Об это сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. «В городе Краматорск Донецкой народной республики поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ», — сообщили в Минобороны. Под удар также попали иностранные наемники. Ранее украинские telegram-каналы распространяли информацию о том, что якобы пострадали мирные жители. Однако эта информация была опровергнута. Об этом стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша медиа». В момент удара в гостинице и кафе находились иностранные наемники, инструкторы и офицеры ВСУ.