В Минобороны РФ заявили об ударе по бригаде ВСУ в Краматорске

Российская армия нанесла высокоточный удар по пункту размещения бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске. Об это сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.
«В городе Краматорск Донецкой народной республики поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ», — сообщили в Минобороны. Под удар также попали иностранные наемники.
Ранее украинские telegram-каналы распространяли информацию о том, что якобы пострадали мирные жители. Однако эта информация была опровергнута. Об этом стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша медиа». В момент удара в гостинице и кафе находились иностранные наемники, инструкторы и офицеры ВСУ.
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