Швейцария отказалась продавать Украине сотню танков Leopard 1

28 июня 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Швейцария не поставит Украине 96 танков из-за военного нейтралитета Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Боевые танки Leopard 1 A5 не будут проданы Украине. Об этом сообщает правительство Швейцарии. Уточняется, что передача 96 танков противоречила бы военному нейтралитету страны. «Федеральный совет отклонил заявку Ruag AG на продажу 96 основных боевых танков Leopard 1 A5 для использования на Украине», — сообщает правительство на официальном портале федерального совета. Там уточнили, что передача танков противоречит законодательству Швейцарии. Это связано с тем, кто страна хочет и дальше сохранять военный нейтралитет. Украина в апреле хотела выкупить 96 неотремонтированных танков у Швейцарии. Боевые машины хотели чинить в Германии. В американской газете The New York Times писали, что в Швейцарии идут споры о том, стоит ли продолжать придерживаться политики нейтралитета, передает RT. Французский политик и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Швейцария не поставляет Украине вооружение, потому что страна «не сумасшедшая» и не хочет разжигать третью мировую войну.

Боевые танки Leopard 1 A5 не будут проданы Украине. Об этом сообщает правительство Швейцарии. Уточняется, что передача 96 танков противоречила бы военному нейтралитету страны. «Федеральный совет отклонил заявку Ruag AG на продажу 96 основных боевых танков Leopard 1 A5 для использования на Украине», — сообщает правительство на официальном портале федерального совета. Там уточнили, что передача танков противоречит законодательству Швейцарии. Это связано с тем, кто страна хочет и дальше сохранять военный нейтралитет. Украина в апреле хотела выкупить 96 неотремонтированных танков у Швейцарии. Боевые машины хотели чинить в Германии. В американской газете The New York Times писали, что в Швейцарии идут споры о том, стоит ли продолжать придерживаться политики нейтралитета, передает RT. Французский политик и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Швейцария не поставляет Украине вооружение, потому что страна «не сумасшедшая» и не хочет разжигать третью мировую войну.