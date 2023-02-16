16 февраля 2023

Французский политик Филиппо: у НАТО возникли вопросы к Швейцарии из-за помощи Зеленскому

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Страны европейского союза. , швейцария, женевское озеро
Флориан Филиппо назвал Швейцарию «наименее сумасшедшей» в вопросе поставок Киеву Фото:
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Представители НАТО не понимают, почему Швейцария, в отличие от других стран Европы, отказывает президенту Украины Владимиру Зеленскому в поставке вооружения. Об этом заявил французский политик и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«НАТО не понимает, почему Швейцария отказывается отправлять вооружение Зеленскому <…> Может быть, потому что Швейцария менее сумасшедшая, чем другие страны, и отказывается от разжигания третьей мировой войны?» — написал политик в Twitter.

Еще в ноябре 2022 года президент страны Кассис Берн отказал Украине в поставках оружия. В январе этого года госсекретарь швейцарского МИДа Лилиан Лэ сообщила, что Швейцария не будет передавать Киеву замороженные в стране российские активы, потому что для этого нет юридических оснований. Она добавила, что страна всегда уважала право на собственность — одно из ключевых прав человека.

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Представители НАТО не понимают, почему Швейцария, в отличие от других стран Европы, отказывает президенту Украины Владимиру Зеленскому в поставке вооружения. Об этом заявил французский политик и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «НАТО не понимает, почему Швейцария отказывается отправлять вооружение Зеленскому <…> Может быть, потому что Швейцария менее сумасшедшая, чем другие страны, и отказывается от разжигания третьей мировой войны?» — написал политик в Twitter. Еще в ноябре 2022 года президент страны Кассис Берн отказал Украине в поставках оружия. В январе этого года госсекретарь швейцарского МИДа Лилиан Лэ сообщила, что Швейцария не будет передавать Киеву замороженные в стране российские активы, потому что для этого нет юридических оснований. Она добавила, что страна всегда уважала право на собственность — одно из ключевых прав человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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