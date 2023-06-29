Курганец подписал военный контракт по примеру друзей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Шатровского округа (Курганская область) Сергей К. подписал контракт с Минобороны на прохождение военной службы вслед за друзьями. Об этом мужчина рассказал корреспонденту URA.RU на пункте по отбору на военную службу по контракту.

«Решение о военной службе пришло не сразу. Размышлял около двух месяцев. Думал о контракте, потому что друзья ушли на службу в зону военных действий», — сообщил шатровец. Мужчина ранее не служил в армии и готовится пройти обучение в военной части.

По словам новобранца, самым тяжелым моментом стал разговор с матерью. На работе — мужчина трудился электромонтером — к решению отнеслись с пониманием. Контракт курганец заключил на один год.

«В компании друзей, которые были в армии, получил главное наставление — быть бдительным», — сообщил мужчина. Многие его знакомые также интересуются условиями подписания контракта.

Новобранец заметил, что в курганском пункте отбора к желающим заключить контракт относятся с максимальным вниманием. Информацию сотрудники пункта доносят предельно ясно, затруднений с получением документов и справок не возникает. Не имеющие банковских карт граждане для получения выплат могут оформить их прямо в пункте, где работает сотрудник банка.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский фермер заключил контракт. Мужчина считает, что так должны поступить как можно больше россиян. Это, по его мнению, может помочь избежать ядерной войны с участием России.

Курганец из Шатровского округа подписал контракт следом за друзьями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мужчина раздумывал два месяца, прежде чем прийти в военкомат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганец рассказал, что сотрудники пункта по отбору на службу подробно разъясняют все аспекты заключения контракта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU