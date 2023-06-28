Водитель автобуса в Тюмени объяснил, зачем он выехал на рельсы перед поездом. Фото

В Тюмени задержали водителя автобуса, проехавшего прямо перед поездом
© Служба новостей «URA.RU»
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Аудиогид по железнодорожному вокзалу. Тюмень, рельсы, поездка, поездка, путешествие поездом, путешествие, поезд, жд пути
Водитель избежал аварии, однако нарушил ПДД Фото:

Водитель маршрутного автобуса в Тюмени решил проскочить прямо перед поездом, так как опаздывал домой. Такое объяснение он дал после того, как его задержали полицейские. Слова водителя передали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

«Находившемуся за рулем автобуса 5-го маршрута гражданину сопредельного государства 36 лет. Он пояснил, что в автобусе не было пассажиров, а он очень торопился домой и проехал переезд на запрещающий сигнал светофора», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Там уточнили, что на водителя составили административный материал. Ему грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение автомобильных прав на срок до 3 месяцев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени автобус выехал на рельсы перед поездом. Видео с инцидентом опубликовал с видеорегистратора машины, ехавшей позади.

Фото:

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Водитель маршрутного автобуса в Тюмени решил проскочить прямо перед поездом, так как опаздывал домой. Такое объяснение он дал после того, как его задержали полицейские. Слова водителя передали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. «Находившемуся за рулем автобуса 5-го маршрута гражданину сопредельного государства 36 лет. Он пояснил, что в автобусе не было пассажиров, а он очень торопился домой и проехал переезд на запрещающий сигнал светофора», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Там уточнили, что на водителя составили административный материал. Ему грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение автомобильных прав на срок до 3 месяцев. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени автобус выехал на рельсы перед поездом. Видео с инцидентом опубликовал с видеорегистратора машины, ехавшей позади.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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