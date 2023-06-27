27 июня 2023

Япония продолжает закупки СПГ из ЯНАО, несмотря на санкции

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, маяк, арктика, ледокол
Ледокол «Федор Литке» доставил в Японию груз СПГ из ЯНАО Фото:

Япония продолжает закупки российского газа, несмотря на введение санкций против РФ. Ледокол из ЯНАО «Федор Литке» доставил груз СПГ в порт на острове Хонсю, сообщает информационное агентство EADaily.

«Федор Литке» доставил до 100 миллионов кубометров газа. Танкер подошел к терминалу СПГ Chugoku Electric в Янай, расположенному в регионе Тюгоку острова Хонсю 28 июня», — сообщает РИА EADaily.

На этом японском острове расположена одна из крупнейших теплоэнергостанций недружественной страны. СПГ из России обеспечивает энергетическую мощность Японии почти на десять процентов.

EADaily заявляет, что ледокол с газом могла направить французская компания TotalEnergies, которая до сих пор является акционером «Ямал СПГ». В 2019 году французы заключили долгосрочный контракт с японцами на поставку 550 миллионов кубометров газа в год.

Ранее URA.RU рассказало, что французская компания TotalEnergies заявила, что выходит из проекта «Арктик СПГ-2», так как несет убытки. Вместе с тем, не только Япония, но и страны ЕС остро нуждаются в российском газе. В ПАО «НОВАТЭК» нашли способ сделать круглогодичной доставку газа из ЯНАО морским путем, как на Восток, так и на Запад.

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Япония продолжает закупки российского газа, несмотря на введение санкций против РФ. Ледокол из ЯНАО «Федор Литке» доставил груз СПГ в порт на острове Хонсю, сообщает информационное агентство EADaily. «Федор Литке» доставил до 100 миллионов кубометров газа. Танкер подошел к терминалу СПГ Chugoku Electric в Янай, расположенному в регионе Тюгоку острова Хонсю 28 июня», — сообщает РИА EADaily. На этом японском острове расположена одна из крупнейших теплоэнергостанций недружественной страны. СПГ из России обеспечивает энергетическую мощность Японии почти на десять процентов. EADaily заявляет, что ледокол с газом могла направить французская компания TotalEnergies, которая до сих пор является акционером «Ямал СПГ». В 2019 году французы заключили долгосрочный контракт с японцами на поставку 550 миллионов кубометров газа в год. Ранее URA.RU рассказало, что французская компания TotalEnergies заявила, что выходит из проекта «Арктик СПГ-2», так как несет убытки. Вместе с тем, не только Япония, но и страны ЕС остро нуждаются в российском газе. В ПАО «НОВАТЭК» нашли способ сделать круглогодичной доставку газа из ЯНАО морским путем, как на Восток, так и на Запад.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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