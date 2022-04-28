28 апреля 2022

Французская компания отказалась от участия в проекте ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, завод, ямал спг, добыча газа, центр газодобычи
Французская компания вышла из проекта ПАО НОВАТЭК — «Арктик СПГ 2» Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Французская компания TotalEnergies заявила, что выходит из участия в проекте «Арктик СПГ 2», реализуемого ПАО НОВАТЭК. Такое сообщение появилось на сайте компании.

«Европейские власти фактически приняли новые санкции, в частности, запрет на экспорт из стран Европейского Союза товаров и технологий для использования в сжижении природного газа в интересах российской компании. Представляется, что эти новые запреты создают дополнительные риски для реализации проекта «Арктик СПГ 2», — сообщается на сайте TotalEnergies.

Проект предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа. Участники «Арктик СПГ 2» приняли окончательное инвестиционное решение по проекту в сентябре 2019 года.

В конце марта TotalEnergies заявляла, что в условиях санкций замораживает свои активы в «Арктик СПГ 2», а после введения нового пакета санкций приняла решение выйти из проекта. Убытки компании составили более 4 млрд. долларов США.

Ранее URA.RU сообщало о больших финансовых убытках, понесенных из-за санкций французской компанией. Санкции в отношении РФ страны Запада начали вводить с 2000-х годов. После начала 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции санкционное давление обострилось. Санкции против России вводят страны ЕС, США, Япония, Канада и др.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей».

Французская компания TotalEnergies заявила, что выходит из участия в проекте «Арктик СПГ 2», реализуемого ПАО НОВАТЭК. Такое сообщение появилось на сайте компании. «Европейские власти фактически приняли новые санкции, в частности, запрет на экспорт из стран Европейского Союза товаров и технологий для использования в сжижении природного газа в интересах российской компании. Представляется, что эти новые запреты создают дополнительные риски для реализации проекта «Арктик СПГ 2», — сообщается на сайте TotalEnergies. Проект предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа. Участники «Арктик СПГ 2» приняли окончательное инвестиционное решение по проекту в сентябре 2019 года. В конце марта TotalEnergies заявляла, что в условиях санкций замораживает свои активы в «Арктик СПГ 2», а после введения нового пакета санкций приняла решение выйти из проекта. Убытки компании составили более 4 млрд. долларов США. Ранее URA.RU сообщало о больших финансовых убытках, понесенных из-за санкций французской компанией. Санкции в отношении РФ страны Запада начали вводить с 2000-х годов. После начала 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции санкционное давление обострилось. Санкции против России вводят страны ЕС, США, Япония, Канада и др.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...