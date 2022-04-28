Французская компания отказалась от участия в проекте ЯНАО

28 апреля 2022 в 23:19 Размер текста - 17 +

Французская компания вышла из проекта ПАО НОВАТЭК — «Арктик СПГ 2» Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Французская компания TotalEnergies заявила, что выходит из участия в проекте «Арктик СПГ 2», реализуемого ПАО НОВАТЭК. Такое сообщение появилось на сайте компании. «Европейские власти фактически приняли новые санкции, в частности, запрет на экспорт из стран Европейского Союза товаров и технологий для использования в сжижении природного газа в интересах российской компании. Представляется, что эти новые запреты создают дополнительные риски для реализации проекта «Арктик СПГ 2», — сообщается на сайте TotalEnergies. Проект предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа. Участники «Арктик СПГ 2» приняли окончательное инвестиционное решение по проекту в сентябре 2019 года. В конце марта TotalEnergies заявляла, что в условиях санкций замораживает свои активы в «Арктик СПГ 2», а после введения нового пакета санкций приняла решение выйти из проекта. Убытки компании составили более 4 млрд. долларов США. Ранее URA.RU сообщало о больших финансовых убытках, понесенных из-за санкций французской компанией. Санкции в отношении РФ страны Запада начали вводить с 2000-х годов. После начала 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции санкционное давление обострилось. Санкции против России вводят страны ЕС, США, Япония, Канада и др. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Французская компания TotalEnergies заявила, что выходит из участия в проекте «Арктик СПГ 2», реализуемого ПАО НОВАТЭК. Такое сообщение появилось на сайте компании. «Европейские власти фактически приняли новые санкции, в частности, запрет на экспорт из стран Европейского Союза товаров и технологий для использования в сжижении природного газа в интересах российской компании. Представляется, что эти новые запреты создают дополнительные риски для реализации проекта «Арктик СПГ 2», — сообщается на сайте TotalEnergies. Проект предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа. Участники «Арктик СПГ 2» приняли окончательное инвестиционное решение по проекту в сентябре 2019 года. В конце марта TotalEnergies заявляла, что в условиях санкций замораживает свои активы в «Арктик СПГ 2», а после введения нового пакета санкций приняла решение выйти из проекта. Убытки компании составили более 4 млрд. долларов США. Ранее URA.RU сообщало о больших финансовых убытках, понесенных из-за санкций французской компанией. Санкции в отношении РФ страны Запада начали вводить с 2000-х годов. После начала 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции санкционное давление обострилось. Санкции против России вводят страны ЕС, США, Япония, Канада и др.