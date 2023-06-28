Челябинскому экс-губернатору вновь отказали в рассрочке выплат по долгам

Борис Дубровский настаивает, что у него нет 37 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске отказал экс-губернатору Борису Дубровскому в рассрочке выплаты по долгам перед ПО «Монтажник». Суд оставил в силе решение арбитражного суда региона, также не позволившему Дубровскому воспользоваться рассрочкой. Неуплата долга грозит экс-губернатору банкротством.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу Дубровского Бориса Александровича на определение арбитражного суда Челябинской области об отказе в удовлетворении заявления о предоставлении рассрочки исполнения судебного акта. Определение арбитражного суда Челябинской области оставить без изменения, апелляционную жалобу Дубровского Бориса Александровича — без удовлетворения», — говорится в документах суда.

Семья Дубровских купила «Монтажник» в 2018 году. Основной пакет акций был записан на Александра Дубровского, сына экс-губернатора. В сентябре 2020 года компанию признали банкротом. Конкурсный управляющий «Монтажника» Елена Соломка добилась, чтобы суд признал недействительной сделку, по которой с декабря 2019 года по июнь 2020-го со счетов фирмы Дубровскому-старшему было перечислено свыше 37 млн рублей. Суд постановил вернуть деньги «Монтажнику», но экс-губернатор отказался это сделать.

Соломка от имени «Монтажника» подала иск о признании Дубровского банкротом, из-за долга в 37 млн рублей. Суд принял заявление к производству, после чего экс-губернатор решил выплатить долг и попросил о рассрочке. Суд ему в этом отказал, посчитав, что Дубровский должен выплатить всю сумму разом.

После отставки с поста губернатора в марте 2019 года Дубровский уехал из России. Его семья со СМИ не общается.