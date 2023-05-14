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12 мая 2023

Челябинскому экс-губернатору Дубровскому отказали в рассрочке по выплате долга в 37 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление врио губернатора Алексея Текслера полпредом Николаем Цукановым. Челябинск, дубровский борис
Арбитражный суд региона отказал экс-губернатору Борису Дубровскому Фото:

Арбитражный суд Челябинской области отказал экс-губернатору Борису Дубровскому в рассрочке по выплате долга в 37 млн рублей ПО «Монтажник». Неуплата долга грозит Дубровскому банкротством.

«Отказать Дубровскому Борису Александровичу в удовлетворении заявления о предоставлении рассрочки. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд», — говорится в решении суда.

Дубровские купили «Монтажник» в 2018 году, когда глава семьи был губернатором. В сентябре 2020 года компанию признали банкротом, кредиторы взыскивают с фирмы около 2 млрд рублей. Конкурсный управляющий «Монтажника» Елена Соломка добилась, чтобы суд признал недействительной сделку, по которой с декабря 2019 года по июнь 2020-го со счетов фирмы экс-губернатору было перечислено свыше 37 млн рублей.

Суд постановил вернуть деньги компании, но бывший глава региона этого не сделал. Из-за неоплаченного долга «Монтажник» подал иск о банкротстве Дубровского. Экс-губернатор просил суд о рассрочке долга, чтобы избежать финансовой несостоятельности. По решению суда, на 37,5 млн Дубровского наложен арест.

Дубровский ушел в отставку с поста губернатора в мае 2019 года и находится за рубежом. Его представители от общения со СМИ отказываются. Ранее суд арестовал бывшие активы сына челябинского губернатора.

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Арбитражный суд Челябинской области отказал экс-губернатору Борису Дубровскому в рассрочке по выплате долга в 37 млн рублей ПО «Монтажник». Неуплата долга грозит Дубровскому банкротством. «Отказать Дубровскому Борису Александровичу в удовлетворении заявления о предоставлении рассрочки. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд», — говорится в решении суда. Дубровские купили «Монтажник» в 2018 году, когда глава семьи был губернатором. В сентябре 2020 года компанию признали банкротом, кредиторы взыскивают с фирмы около 2 млрд рублей. Конкурсный управляющий «Монтажника» Елена Соломка добилась, чтобы суд признал недействительной сделку, по которой с декабря 2019 года по июнь 2020-го со счетов фирмы экс-губернатору было перечислено свыше 37 млн рублей. Суд постановил вернуть деньги компании, но бывший глава региона этого не сделал. Из-за неоплаченного долга «Монтажник» подал иск о банкротстве Дубровского. Экс-губернатор просил суд о рассрочке долга, чтобы избежать финансовой несостоятельности. По решению суда, на 37,5 млн Дубровского наложен арест. Дубровский ушел в отставку с поста губернатора в мае 2019 года и находится за рубежом. Его представители от общения со СМИ отказываются. Ранее суд арестовал бывшие активы сына челябинского губернатора.
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Ссылки по теме
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