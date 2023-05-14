Челябинскому экс-губернатору Дубровскому отказали в рассрочке по выплате долга в 37 млн рублей

15 мая 2023 в 00:52 Размер текста - 17 +

Арбитражный суд региона отказал экс-губернатору Борису Дубровскому Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Челябинской области отказал экс-губернатору Борису Дубровскому в рассрочке по выплате долга в 37 млн рублей ПО «Монтажник». Неуплата долга грозит Дубровскому банкротством. «Отказать Дубровскому Борису Александровичу в удовлетворении заявления о предоставлении рассрочки. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд», — говорится в решении суда. Дубровские купили «Монтажник» в 2018 году, когда глава семьи был губернатором. В сентябре 2020 года компанию признали банкротом, кредиторы взыскивают с фирмы около 2 млрд рублей. Конкурсный управляющий «Монтажника» Елена Соломка добилась, чтобы суд признал недействительной сделку, по которой с декабря 2019 года по июнь 2020-го со счетов фирмы экс-губернатору было перечислено свыше 37 млн рублей. Суд постановил вернуть деньги компании, но бывший глава региона этого не сделал. Из-за неоплаченного долга «Монтажник» подал иск о банкротстве Дубровского. Экс-губернатор просил суд о рассрочке долга, чтобы избежать финансовой несостоятельности. По решению суда, на 37,5 млн Дубровского наложен арест. Дубровский ушел в отставку с поста губернатора в мае 2019 года и находится за рубежом. Его представители от общения со СМИ отказываются. Ранее суд арестовал бывшие активы сына челябинского губернатора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Челябинской области отказал экс-губернатору Борису Дубровскому в рассрочке по выплате долга в 37 млн рублей ПО «Монтажник». Неуплата долга грозит Дубровскому банкротством. «Отказать Дубровскому Борису Александровичу в удовлетворении заявления о предоставлении рассрочки. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд», — говорится в решении суда. Дубровские купили «Монтажник» в 2018 году, когда глава семьи был губернатором. В сентябре 2020 года компанию признали банкротом, кредиторы взыскивают с фирмы около 2 млрд рублей. Конкурсный управляющий «Монтажника» Елена Соломка добилась, чтобы суд признал недействительной сделку, по которой с декабря 2019 года по июнь 2020-го со счетов фирмы экс-губернатору было перечислено свыше 37 млн рублей. Суд постановил вернуть деньги компании, но бывший глава региона этого не сделал. Из-за неоплаченного долга «Монтажник» подал иск о банкротстве Дубровского. Экс-губернатор просил суд о рассрочке долга, чтобы избежать финансовой несостоятельности. По решению суда, на 37,5 млн Дубровского наложен арест. Дубровский ушел в отставку с поста губернатора в мае 2019 года и находится за рубежом. Его представители от общения со СМИ отказываются. Ранее суд арестовал бывшие активы сына челябинского губернатора.