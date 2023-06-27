Интрига ЛДПР по отмене выборов тюменского губернатора в ХМАО провалилась

28 июня 2023 в 19:22 Размер текста - 17 +

ЛДПР в ХМАО не смогли отменить выборы губернатора Тюменской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО интрига ЛДПР по отмене выборов тюменского губернатора на территории округа провалилась. Об этом URA.RU рассказал ее инициатор, депутат югорской думы Михаил Селюков. «Обсуждать законопроект планировалось на сегодняшнем заседании фракции. Но депутат Александр Мещангин, который должен был решить судьбу инициативы, уехал в отпуск. Так как фракция у нас маленькая — всего три депутата, — заседание не состоялось», — сообщил парламентарий. По словам Селюкова, в итоге законопроект отложили на осеннюю сессию думы. К этому моменту выборы губернатора Тюменской области уже пройдут. «Мы будем продолжать работу над этой инициативой. Публикации о ней вызвали живой отклик у подписчиков наших соцсетей, это самые просматриваемые посты. Значит, это нужно нашим избирателям», — поделился депутат. Ранее URA.RU писало, что Мещангин получил указание затаиться и не выходить на контакт с журналистами. Источники агентства считают, что это было связано с желанием руководства реготделения ЛДПР продлить интригу до заседания фракции.

В ХМАО интрига ЛДПР по отмене выборов тюменского губернатора на территории округа провалилась. Об этом URA.RU рассказал ее инициатор, депутат югорской думы Михаил Селюков. «Обсуждать законопроект планировалось на сегодняшнем заседании фракции. Но депутат Александр Мещангин, который должен был решить судьбу инициативы, уехал в отпуск. Так как фракция у нас маленькая — всего три депутата, — заседание не состоялось», — сообщил парламентарий. По словам Селюкова, в итоге законопроект отложили на осеннюю сессию думы. К этому моменту выборы губернатора Тюменской области уже пройдут. «Мы будем продолжать работу над этой инициативой. Публикации о ней вызвали живой отклик у подписчиков наших соцсетей, это самые просматриваемые посты. Значит, это нужно нашим избирателям», — поделился депутат. Ранее URA.RU писало, что Мещангин получил указание затаиться и не выходить на контакт с журналистами. Источники агентства считают, что это было связано с желанием руководства реготделения ЛДПР продлить интригу до заседания фракции.