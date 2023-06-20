В ХМАО депутат от ЛДПР затаился из-за интриги с отменой выборов губернатора Тюменской области

Депутат Мещангин скрылся от СМИ из-за законопроекта по отмене выборов тюменского губернатора в ХМАО

20 июня 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Инсайдер заявляет, что Мещангин получил указание не выходить на контакт с журналистами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Думы ХМАО от ЛДПР Александр Мещангин получил указание не выходить на контакт с журналистами из-за интриги с отменой выборов губернатора Тюменской области. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте. «Мещангин затаился из-за интриги с отменой выборов губернатора Тюменской области на территории ХМАО. Он получил указание не выходить на контакт с журналистами. Интригу планируют поддерживать до заседания фракции. Именно от того, удастся ли Михаилу Селюкову (автору инициативы запретить жителям Югры выбирать губернатора Тюменской области) склонить на свою сторону Мещангина, зависит судьба законопроекта в Югре», — сообщает инсайдер. Связаться с Мещангиным на момент публикации новости не удалось: от не ответил на звонки и сообщения корреспондентов агентства. Селюков в телефонном разговоре с журналистом отказался раскрывать информацию о том, удалось ли ему убедить однопартийца поддержать его инициативу. «Это решится на заседании фракции. К сожалению, фракция ЛДПР состоит из трех депутатов, а всего в думе 38. Я считаю, что мы уже добились своего, подняли обсуждение», — заявил Селюков. Ранее URA.RU писало, что Мещангин может поддержать Селюкова, и тогда законопроект наберет большинство голосов и выйдет за пределы фракции. В 2022 году они вместе пытались лишить статуса лидера фракции ЛДПР в думе ХМАО Виктора Сысуна. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Думы ХМАО от ЛДПР Александр Мещангин получил указание не выходить на контакт с журналистами из-за интриги с отменой выборов губернатора Тюменской области. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте. «Мещангин затаился из-за интриги с отменой выборов губернатора Тюменской области на территории ХМАО. Он получил указание не выходить на контакт с журналистами. Интригу планируют поддерживать до заседания фракции. Именно от того, удастся ли Михаилу Селюкову (автору инициативы запретить жителям Югры выбирать губернатора Тюменской области) склонить на свою сторону Мещангина, зависит судьба законопроекта в Югре», — сообщает инсайдер. Связаться с Мещангиным на момент публикации новости не удалось: от не ответил на звонки и сообщения корреспондентов агентства. Селюков в телефонном разговоре с журналистом отказался раскрывать информацию о том, удалось ли ему убедить однопартийца поддержать его инициативу. «Это решится на заседании фракции. К сожалению, фракция ЛДПР состоит из трех депутатов, а всего в думе 38. Я считаю, что мы уже добились своего, подняли обсуждение», — заявил Селюков. Ранее URA.RU писало, что Мещангин может поддержать Селюкова, и тогда законопроект наберет большинство голосов и выйдет за пределы фракции. В 2022 году они вместе пытались лишить статуса лидера фракции ЛДПР в думе ХМАО Виктора Сысуна.