Депутат Госдумы Шеремет призвал экстрадировать боевиков «Азова»* из Турции

Члены запрещенной организации «Азов» совершали преступления на территории РФ и Украины, напомнил Михаил Шеремет Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия должна обратиться к Турции и запросить экстрадицию бойцов батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Об этом URA.RU заявил депутат от Крыма, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

«У нас с Турцией действует ратифицированный договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче преступников. Поэтому Россия должна воспользоваться своим правом и запросить экстрадицию представителей запрещенной в России организации „Азов“, совершивших преступления на территории Украины и Российской Федерации в отношении русскоязычных граждан», — сказал Михаил Шеремет.

«Нацизм не имеет национальности и родины. Любая страна, в которой он пустит свои корни, обречена на катастрофические последствия. Представители запрещенной в России организации „Азов“ являются адептами и последователями античеловеческой и фашистской идеологии, в современных реалиях носящих террористический характер. Учитывая все выше сказанное, Турция фактически оказывает медвежью услугу, попав не только сама в зону риска, но и подвергает террористической угрозе все международное сообщество», — объяснил депутат Госдумы.

Ранее стало известно, что боевики «Азова» в Турции получают 728 долларов в сутки. Кроме того, их потребности стремится удовлетворить посол Украины в Турции Василий Боднар, который направил в МИД запрос на финансирование.

*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России.