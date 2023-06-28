Владимир Путин проигрывает войну в Ираке, заявил Джо Байден
Президент России Владимир Путин проигрывает войну в Ираке. С таким абсурдным заявлением выступил лидер США Джо Байден.
«Сложно однозначно сказать. Но он (Путин — прим. URA.RU) явно проигрывает войну в Ираке», — сказал Байден во время выступления. Его слова приводит американский канал CNN.
Байден не в первый раз говорит странные вещи на публике. Так, президент США объявлял о гибели своего сына в Ираке. На самом деле его сын умер от опухоли мозга в 2015 году. Также Байден заявлял, что занимается политикой уже 207 лет. Однажды Байден перепутал гимн собственной страны с гимном Индии.
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