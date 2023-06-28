Байден объявил, что Путин проигрывает войну в Ираке. Видео

28 июня 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

Владимир Путин проигрывает войну в Ираке, заявил Джо Байден Фото: Official White House / Erin Scott Президент России Владимир Путин проигрывает войну в Ираке. С таким абсурдным заявлением выступил лидер США Джо Байден. «Сложно однозначно сказать. Но он (Путин — прим. URA.RU) явно проигрывает войну в Ираке», — сказал Байден во время выступления. Его слова приводит американский канал CNN. Байден не в первый раз говорит странные вещи на публике. Так, президент США объявлял о гибели своего сына в Ираке. На самом деле его сын умер от опухоли мозга в 2015 году. Также Байден заявлял, что занимается политикой уже 207 лет. Однажды Байден перепутал гимн собственной страны с гимном Индии.

Президент России Владимир Путин проигрывает войну в Ираке. С таким абсурдным заявлением выступил лидер США Джо Байден. «Сложно однозначно сказать. Но он (Путин — прим. URA.RU) явно проигрывает войну в Ираке», — сказал Байден во время выступления. Его слова приводит американский канал CNN. Байден не в первый раз говорит странные вещи на публике. Так, президент США объявлял о гибели своего сына в Ираке. На самом деле его сын умер от опухоли мозга в 2015 году. Также Байден заявлял, что занимается политикой уже 207 лет. Однажды Байден перепутал гимн собственной страны с гимном Индии.