Байден объявил, что Путин проигрывает войну в Ираке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент США. stock, stock, Джо Байден
Владимир Путин проигрывает войну в Ираке, заявил Джо Байден Фото:

Президент России Владимир Путин проигрывает войну в Ираке. С таким абсурдным заявлением выступил лидер США Джо Байден.

«Сложно однозначно сказать. Но он (Путин — прим. URA.RU) явно проигрывает войну в Ираке», — сказал Байден во время выступления. Его слова приводит американский канал CNN.

Байден не в первый раз говорит странные вещи на публике. Так, президент США объявлял о гибели своего сына в Ираке. На самом деле его сын умер от опухоли мозга в 2015 году. Также Байден заявлял, что занимается политикой уже 207 лет. Однажды Байден перепутал гимн собственной страны с гимном Индии.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин проигрывает войну в Ираке. С таким абсурдным заявлением выступил лидер США Джо Байден. «Сложно однозначно сказать. Но он (Путин — прим. URA.RU) явно проигрывает войну в Ираке», — сказал Байден во время выступления. Его слова приводит американский канал CNN. Байден не в первый раз говорит странные вещи на публике. Так, президент США объявлял о гибели своего сына в Ираке. На самом деле его сын умер от опухоли мозга в 2015 году. Также Байден заявлял, что занимается политикой уже 207 лет. Однажды Байден перепутал гимн собственной страны с гимном Индии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...