Курганский разведчик с фронта получил госнаграду от Путина. Фото

29 июня 2023 в 08:56 Размер текста - 17 +

Курганский боец получил медаль «За отвагу» (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский разведчик с позывным «Шор», участвующий в спецоперации на Украине, получил госнаграду. По указу президента РФ Владимира Путина бойцу вручили медаль «За отвагу». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам военнослужащий. «Указом Путина меня наградили медалью „За отвагу“», — рассказал курганец. Позже еще одну медаль «За воинскую доблесть» разведчик получил от Министерства обороны за заслуги, проявленные при исполнении воинского долга. Ранее URA.RU писало, что заместитель министра обороны, генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил курганским бойцам из зоны СВО госнаграды. Были отмечены военнослужащие из Шадринска. Также сообщалось, что курганской семье погибшего на фронте сапера вручили награду от Путина. Курганский боец получил медаль «За отвагу» Фото: боец с позывным «Шор» Также курганский разведчик получил медаль «За воинскую доблесть» от Минобороны РФ Фото: боец с позывным «Шор»

Курганский разведчик с позывным «Шор», участвующий в спецоперации на Украине, получил госнаграду. По указу президента РФ Владимира Путина бойцу вручили медаль «За отвагу». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам военнослужащий. «Указом Путина меня наградили медалью „За отвагу“», — рассказал курганец. Позже еще одну медаль «За воинскую доблесть» разведчик получил от Министерства обороны за заслуги, проявленные при исполнении воинского долга. Ранее URA.RU писало, что заместитель министра обороны, генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил курганским бойцам из зоны СВО госнаграды. Были отмечены военнослужащие из Шадринска. Также сообщалось, что курганской семье погибшего на фронте сапера вручили награду от Путина.