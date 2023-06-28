28 июня 2023

Курганский разведчик с фронта получил госнаграду от Путина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Штурмовик СВО Александр Григоренко. Пермь, медаль за отвагу, боевые награды, медаль за боевые отличия
Курганский боец получил медаль «За отвагу» (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский разведчик с позывным «Шор», участвующий в спецоперации на Украине, получил госнаграду. По указу президента РФ Владимира Путина бойцу вручили медаль «За отвагу». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам военнослужащий.

«Указом Путина меня наградили медалью „За отвагу“», — рассказал курганец. Позже еще одну медаль «За воинскую доблесть» разведчик получил от Министерства обороны за заслуги, проявленные при исполнении воинского долга.

Ранее URA.RU писало, что заместитель министра обороны, генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил курганским бойцам из зоны СВО госнаграды. Были отмечены военнослужащие из Шадринска. Также сообщалось, что курганской семье погибшего на фронте сапера вручили награду от Путина.

Курганский боец получил медаль «За отвагу»
Курганский боец получил медаль «За отвагу»
Фото:
Также курганский разведчик получил медаль «За воинскую доблесть» от Минобороны РФ
Также курганский разведчик получил медаль «За воинскую доблесть» от Минобороны РФ
Фото:

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Курганский разведчик с позывным «Шор», участвующий в спецоперации на Украине, получил госнаграду. По указу президента РФ Владимира Путина бойцу вручили медаль «За отвагу». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам военнослужащий. «Указом Путина меня наградили медалью „За отвагу“», — рассказал курганец. Позже еще одну медаль «За воинскую доблесть» разведчик получил от Министерства обороны за заслуги, проявленные при исполнении воинского долга. Ранее URA.RU писало, что заместитель министра обороны, генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил курганским бойцам из зоны СВО госнаграды. Были отмечены военнослужащие из Шадринска. Также сообщалось, что курганской семье погибшего на фронте сапера вручили награду от Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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