Шадринским бойцам из зоны СВО вручили госнаграды Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Заместитель министра обороны, генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил госнаграды российским бойцам СВО, в том числе из Шадринска (Курганская область). Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с родственниками бойцов. Видео с награждением военных ранее опубликовало Минобороны.

«Родственники бойцов написали, что генерал Горемыкин вручил нашим героям из Шадринска госнаграды. Они узнали своих парней на видео, опубликованном Минобороны. Увидели, что бойцы живые, а это самое главное», — рассказал источник. К каким именно наградам были представлены шадринцы родственники бойцов не уточнили.

На видео Минобороны показано, как Виктор Горемыкин навещает российских бойцов в зоне спецоперации и военном госпитале. Генерал поблагодарил военнослужащих за боевые заслуги на Южно-Донецком направлении и вручил ордена Мужества, медали «За отвагу» и знаки отличия ордена святого Георгия.

Ранее URA.RU писало, что курганскому бойцу вручили орден Мужества. Военного с позывным «Шор» наградили за добычу разведданных в зоне СВО и спасение раненного сослуживца. Также сообщалось, что мобилизованному из Кургана вручили медаль «За воинскую доблесть» второй степени. Боец спасал на бронемашине раненных в ЛНР.