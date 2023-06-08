08 июня 2023

Заместитель Шойгу вручил курганским бойцам СВО госнаграды. Видео

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Шадринским бойцам из зоны СВО вручили госнаграды Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заместитель министра обороны, генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил госнаграды российским бойцам СВО, в том числе из Шадринска (Курганская область). Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с родственниками бойцов. Видео с награждением военных ранее опубликовало Минобороны.

«Родственники бойцов написали, что генерал Горемыкин вручил нашим героям из Шадринска госнаграды. Они узнали своих парней на видео, опубликованном Минобороны. Увидели, что бойцы живые, а это самое главное», — рассказал источник. К каким именно наградам были представлены шадринцы родственники бойцов не уточнили.

На видео Минобороны показано, как Виктор Горемыкин навещает российских бойцов в зоне спецоперации и военном госпитале. Генерал поблагодарил военнослужащих за боевые заслуги на Южно-Донецком направлении и вручил ордена Мужества, медали «За отвагу» и знаки отличия ордена святого Георгия.

Ранее URA.RU писало, что курганскому бойцу вручили орден Мужества. Военного с позывным «Шор» наградили за добычу разведданных в зоне СВО и спасение раненного сослуживца. Также сообщалось, что мобилизованному из Кургана вручили медаль «За воинскую доблесть» второй степени. Боец спасал на бронемашине раненных в ЛНР.

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Заместитель министра обороны, генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил госнаграды российским бойцам СВО, в том числе из Шадринска (Курганская область). Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с родственниками бойцов. Видео с награждением военных ранее опубликовало Минобороны. «Родственники бойцов написали, что генерал Горемыкин вручил нашим героям из Шадринска госнаграды. Они узнали своих парней на видео, опубликованном Минобороны. Увидели, что бойцы живые, а это самое главное», — рассказал источник. К каким именно наградам были представлены шадринцы родственники бойцов не уточнили. На видео Минобороны показано, как Виктор Горемыкин навещает российских бойцов в зоне спецоперации и военном госпитале. Генерал поблагодарил военнослужащих за боевые заслуги на Южно-Донецком направлении и вручил ордена Мужества, медали «За отвагу» и знаки отличия ордена святого Георгия. Ранее URA.RU писало, что курганскому бойцу вручили орден Мужества. Военного с позывным «Шор» наградили за добычу разведданных в зоне СВО и спасение раненного сослуживца. Также сообщалось, что мобилизованному из Кургана вручили медаль «За воинскую доблесть» второй степени. Боец спасал на бронемашине раненных в ЛНР.
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