Мэр Екатеринбурга удержал контроль над проблемными выборами

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сохранил за собой юридический контроль над выборами в думу, где ему противостоит целый пул местных политиков. Информация об этом отражена на сайте Ленинской ТИК — правопреемницы ликвидированного горизбиркома.
«Ленинская ТИК продолжает осуществлять полномочия организующей выборы комиссии, а также ведет работу со списками кандидатов, выдвигаемыми по единому избирательному округу», — говорится в релизе от 22 июня.
Как писало URA.RU, после того, как федеральные власти разрешили облизбиркомам забирать муниципальные кампании в свое управление, был риск, что этим правом воспользуется глава свердловской комиссии Елена Клименко. Точнее, ее заставят воспользоваться — вице-губернатор Олег Чемезов или замгубернатора Валерий Чайников (он, говорят, точно хотел). Оставить как есть решили по итогам кулуарных обсуждений, знает источник агентства.
Среди важнейших полномочий Ленинской ТИК — регистрация и снятие кандидатов. Возглавляет комиссию Вадим Антошин, лично зависимый от Орлова и его зама Марины Фадеевой.
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