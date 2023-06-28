Мэр Екатеринбурга удержал контроль над проблемными выборами

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Заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург , орлов алексей, чайников валерий
По слухам, сторонником лишения Орлова полномочий был Валерий Чайников (на переднем плане) Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сохранил за собой юридический контроль над выборами в думу, где ему противостоит целый пул местных политиков. Информация об этом отражена на сайте Ленинской ТИК — правопреемницы ликвидированного горизбиркома.

«Ленинская ТИК продолжает осуществлять полномочия организующей выборы комиссии, а также ведет работу со списками кандидатов, выдвигаемыми по единому избирательному округу», — говорится в релизе от 22 июня.

Как писало URA.RU, после того, как федеральные власти разрешили облизбиркомам забирать муниципальные кампании в свое управление, был риск, что этим правом воспользуется глава свердловской комиссии Елена Клименко. Точнее, ее заставят воспользоваться — вице-губернатор Олег Чемезов или замгубернатора Валерий Чайников (он, говорят, точно хотел). Оставить как есть решили по итогам кулуарных обсуждений, знает источник агентства.

Среди важнейших полномочий Ленинской ТИК — регистрация и снятие кандидатов. Возглавляет комиссию Вадим Антошин, лично зависимый от Орлова и его зама Марины Фадеевой.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сохранил за собой юридический контроль над выборами в думу, где ему противостоит целый пул местных политиков. Информация об этом отражена на сайте Ленинской ТИК — правопреемницы ликвидированного горизбиркома. «Ленинская ТИК продолжает осуществлять полномочия организующей выборы комиссии, а также ведет работу со списками кандидатов, выдвигаемыми по единому избирательному округу», — говорится в релизе от 22 июня. Как писало URA.RU, после того, как федеральные власти разрешили облизбиркомам забирать муниципальные кампании в свое управление, был риск, что этим правом воспользуется глава свердловской комиссии Елена Клименко. Точнее, ее заставят воспользоваться — вице-губернатор Олег Чемезов или замгубернатора Валерий Чайников (он, говорят, точно хотел). Оставить как есть решили по итогам кулуарных обсуждений, знает источник агентства. Среди важнейших полномочий Ленинской ТИК — регистрация и снятие кандидатов. Возглавляет комиссию Вадим Антошин, лично зависимый от Орлова и его зама Марины Фадеевой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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