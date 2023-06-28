28 июня 2023

Команда Тюменской области стала лучшей по сумме грантов на молодежном форуме «Утро». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция по молодежному форуму УТРО. Сухой лог, утро, форум уральской молодежи
В Миассе Челябинской области 28 июня прошло закрытие молодежного форума «Утро» Фото:

Участники делегации из Тюменской области на молодежном форуме «Утро» выиграли гранты на сумму 865 тысяч рублей для реализации своих проектов. Правительство области в соцсети сообщает, что по сумме выигрыша команда опередила остальных участников.

«Четверо тюменских ребят на грантовом конкурсе от „Росмолодежи“, который прошел в рамках форума, выиграли на реализацию своих проектов в общей сложности 865 000 рублей. По сумме выигранных грантов Тюменская область — на первом месте», — сообщают власти Тюменской области в официальном telegram-канале.

Уточняется, что тюменская команда также победила в двух номинациях. Первая — «Запоминая момент», за медийную активность в соцсетях и вторая — «Лучшая делегация».

Ранее полпред президента в УрФО Владимир Якушев сообщил, что молодежный форум «Утро» в 2024 году будет проходить в Свердловской области. 28 июня прошло закрытие форума в Миассе, где полпред поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера и его команду за организацию мероприятия.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участники делегации из Тюменской области на молодежном форуме «Утро» выиграли гранты на сумму 865 тысяч рублей для реализации своих проектов. Правительство области в соцсети сообщает, что по сумме выигрыша команда опередила остальных участников. «Четверо тюменских ребят на грантовом конкурсе от „Росмолодежи“, который прошел в рамках форума, выиграли на реализацию своих проектов в общей сложности 865 000 рублей. По сумме выигранных грантов Тюменская область — на первом месте», — сообщают власти Тюменской области в официальном telegram-канале. Уточняется, что тюменская команда также победила в двух номинациях. Первая — «Запоминая момент», за медийную активность в соцсетях и вторая — «Лучшая делегация». Ранее полпред президента в УрФО Владимир Якушев сообщил, что молодежный форум «Утро» в 2024 году будет проходить в Свердловской области. 28 июня прошло закрытие форума в Миассе, где полпред поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера и его команду за организацию мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...