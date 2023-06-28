В Миассе Челябинской области 28 июня прошло закрытие молодежного форума «Утро» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Участники делегации из Тюменской области на молодежном форуме «Утро» выиграли гранты на сумму 865 тысяч рублей для реализации своих проектов. Правительство области в соцсети сообщает, что по сумме выигрыша команда опередила остальных участников.

«Четверо тюменских ребят на грантовом конкурсе от „Росмолодежи“, который прошел в рамках форума, выиграли на реализацию своих проектов в общей сложности 865 000 рублей. По сумме выигранных грантов Тюменская область — на первом месте», — сообщают власти Тюменской области в официальном telegram-канале.

Уточняется, что тюменская команда также победила в двух номинациях. Первая — «Запоминая момент», за медийную активность в соцсетях и вторая — «Лучшая делегация».

Ранее полпред президента в УрФО Владимир Якушев сообщил, что молодежный форум «Утро» в 2024 году будет проходить в Свердловской области. 28 июня прошло закрытие форума в Миассе, где полпред поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера и его команду за организацию мероприятия.