Молодежный форум «Утро» пройдет в Свердловской области

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Поездка полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Владимира Якушева и губернатора Алексея Текслера. Карабаш, якушев владимир
Якушев поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера и его команду за организацию форума Фото:

Молодежный форум «Утро» пройдет в 2024 году в Свердловской области. Об этом 28 июня сообщил полпред президента в УрФО Владимир Якушев на форуме, который проходит в Миассе Челябинской области.

«На следующий год „Утро“ будет принимать Свердловская область. Очень бы хотелось, чтобы вы рассказали, что хочется увидеть на форуме в 2024 году, в каком формате вы его себе представляете», — заявил Якушев.

Кроме того, полпред поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера и его команду за организацию форума. Площадка позволила пообщаться ребятам из регионов УрФО и других, в том числе Донбасса.

28 июня состоится закрытие форума. Молодежь собиралась на горнолыжном курорте «Солнечная долина».

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Молодежный форум «Утро» пройдет в 2024 году в Свердловской области. Об этом 28 июня сообщил полпред президента в УрФО Владимир Якушев на форуме, который проходит в Миассе Челябинской области. «На следующий год „Утро“ будет принимать Свердловская область. Очень бы хотелось, чтобы вы рассказали, что хочется увидеть на форуме в 2024 году, в каком формате вы его себе представляете», — заявил Якушев. Кроме того, полпред поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера и его команду за организацию форума. Площадка позволила пообщаться ребятам из регионов УрФО и других, в том числе Донбасса. 28 июня состоится закрытие форума. Молодежь собиралась на горнолыжном курорте «Солнечная долина».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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