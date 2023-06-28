Молодежный форум «Утро» пройдет в Свердловской области

28 июня 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Якушев поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера и его команду за организацию форума Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Молодежный форум «Утро» пройдет в 2024 году в Свердловской области. Об этом 28 июня сообщил полпред президента в УрФО Владимир Якушев на форуме, который проходит в Миассе Челябинской области. «На следующий год „Утро“ будет принимать Свердловская область. Очень бы хотелось, чтобы вы рассказали, что хочется увидеть на форуме в 2024 году, в каком формате вы его себе представляете», — заявил Якушев. Кроме того, полпред поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера и его команду за организацию форума. Площадка позволила пообщаться ребятам из регионов УрФО и других, в том числе Донбасса. 28 июня состоится закрытие форума. Молодежь собиралась на горнолыжном курорте «Солнечная долина».

Молодежный форум «Утро» пройдет в 2024 году в Свердловской области. Об этом 28 июня сообщил полпред президента в УрФО Владимир Якушев на форуме, который проходит в Миассе Челябинской области. «На следующий год „Утро“ будет принимать Свердловская область. Очень бы хотелось, чтобы вы рассказали, что хочется увидеть на форуме в 2024 году, в каком формате вы его себе представляете», — заявил Якушев. Кроме того, полпред поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера и его команду за организацию форума. Площадка позволила пообщаться ребятам из регионов УрФО и других, в том числе Донбасса. 28 июня состоится закрытие форума. Молодежь собиралась на горнолыжном курорте «Солнечная долина».