28 июня 2023

Синоптики предупредили жителей Челябинска о сильном ветре

Гисметео: 1 июля в Челябинске прогнозируется сильный ветер
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Греция. Крит, девушка, ветер, темные очки
Челябинск накроет крепкий ветер Фото:

В Челябинске 1 июля вместе с жаркой погодой ожидается сильный ветер. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков.

«1 июля в Челябинской области потеплеет до +28 градусов. Но ожидается небольшой дождь и сильный ветер, который будет дуть со скоростью 16 м/с», — указано в прогнозе на сайте «Гисметео».

Ветер с такой скоростью относится к разряду крепких. От его силы могут качаться стволы деревьев, идти против ветра трудно.

В воскресенье, 2 июля, в Челябинске также прогнозируется теплая погода до +28 градусов. При этом будет облачно, без осадков и ветер заметно стихнет.

Ранее синоптики пообещали челябинцам 31-градусную жару. По прогнозу, 1 июля в регионе воздух местами прогреется до +31 градуса.

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В Челябинске 1 июля вместе с жаркой погодой ожидается сильный ветер. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков. «1 июля в Челябинской области потеплеет до +28 градусов. Но ожидается небольшой дождь и сильный ветер, который будет дуть со скоростью 16 м/с», — указано в прогнозе на сайте «Гисметео». Ветер с такой скоростью относится к разряду крепких. От его силы могут качаться стволы деревьев, идти против ветра трудно. В воскресенье, 2 июля, в Челябинске также прогнозируется теплая погода до +28 градусов. При этом будет облачно, без осадков и ветер заметно стихнет. Ранее синоптики пообещали челябинцам 31-градусную жару. По прогнозу, 1 июля в регионе воздух местами прогреется до +31 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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