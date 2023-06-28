Синоптики предупредили жителей Челябинска о сильном ветре

Гисметео: 1 июля в Челябинске прогнозируется сильный ветер

Челябинск накроет крепкий ветер Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Челябинске 1 июля вместе с жаркой погодой ожидается сильный ветер. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков.

«1 июля в Челябинской области потеплеет до +28 градусов. Но ожидается небольшой дождь и сильный ветер, который будет дуть со скоростью 16 м/с», — указано в прогнозе на сайте «Гисметео».

Ветер с такой скоростью относится к разряду крепких. От его силы могут качаться стволы деревьев, идти против ветра трудно.

В воскресенье, 2 июля, в Челябинске также прогнозируется теплая погода до +28 градусов. При этом будет облачно, без осадков и ветер заметно стихнет.

Ранее синоптики пообещали челябинцам 31-градусную жару. По прогнозу, 1 июля в регионе воздух местами прогреется до +31 градуса.