28 июня 2023

Бывшая жительница Курганской области получала пенсию в двух государствах

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Бывшая жительница Кетовского района получала пенсию сразу в двух государствах Фото:

Бывшая жительница Кетовского района (Курганская область) обвиняется в получении пенсии сразу в двух государствах — России и Казахстане. Об этом говорится в судебном документе.

«Минтруда и соцзащиты населения Республики Казахстан обратилось в Кетовский районный суд с иском к местной пенсионерке, которая являясь гражданкой РФ получала пенсию в Казахстане. Сумма ущерба в российских деньгах составила 968 тысяч 368 рублей», — указано на сайте Кетовского районного суда.

На сайте суда отмечается, что гражданское дело по иску Минтруда и соцзащиты населения Казахстана к пенсионерке, проживавшей в Кетовском районе было передано в Старорусский районный суд Новгородской области. Оказалось, как указано в судебном документе, что жительница Кетовского района, получавшая пенсию сразу от двух государств, еще в 2019 году переехала из Курганской в Новгородскую область.

Ранее в Шадринском районном суде Курганской области рассмотрели иск Минтруда и соцзащиты населения Республики Казахстан к жительнице города, которая присвоила пенсию своей умершей матери. Информация об этом появилась на сайте суда.

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Бывшая жительница Кетовского района (Курганская область) обвиняется в получении пенсии сразу в двух государствах — России и Казахстане. Об этом говорится в судебном документе. «Минтруда и соцзащиты населения Республики Казахстан обратилось в Кетовский районный суд с иском к местной пенсионерке, которая являясь гражданкой РФ получала пенсию в Казахстане. Сумма ущерба в российских деньгах составила 968 тысяч 368 рублей», — указано на сайте Кетовского районного суда. На сайте суда отмечается, что гражданское дело по иску Минтруда и соцзащиты населения Казахстана к пенсионерке, проживавшей в Кетовском районе было передано в Старорусский районный суд Новгородской области. Оказалось, как указано в судебном документе, что жительница Кетовского района, получавшая пенсию сразу от двух государств, еще в 2019 году переехала из Курганской в Новгородскую область. Ранее в Шадринском районном суде Курганской области рассмотрели иск Минтруда и соцзащиты населения Республики Казахстан к жительнице города, которая присвоила пенсию своей умершей матери. Информация об этом появилась на сайте суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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