Береговая охрана США полагает, что нашла останки погибших на «Титане»

29 июня 2023 в 03:21 Размер текста - 17 +

Медицинские работники будут исследовать предполагаемые останки Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту В районе гибели батискафа «Титан» в Атлантике нашли, предположительно, человеческие останки. Об этом заявила Береговая охрана Соединенных Штатов. «Береговая охрана получила обломки и улики, обнаруженные на морском дне на месте подводного аппарата TITAN, когда теплоход HORIZON ARCTIC прибыл в Сент-Джонс-Ньюфаундленд 28 июня 2023 года. Медицинские работники США проведут анализ предполагаемых человеческих останков, которые были извлечены из-под обломков на месте происшествия», — рассказали на официальном сайте американской Береговой охраны. Батискаф «Титан» пропал ранее в Атлантике 19 июня во время путешествия к обломкам затонувшего «Титаника». В нем находилось 5 туристов. Кислород у экипажа закончился спустя 96 часов после погружение. Обнаружить тела погибших до сих пор не удавалось.

В районе гибели батискафа «Титан» в Атлантике нашли, предположительно, человеческие останки. Об этом заявила Береговая охрана Соединенных Штатов. «Береговая охрана получила обломки и улики, обнаруженные на морском дне на месте подводного аппарата TITAN, когда теплоход HORIZON ARCTIC прибыл в Сент-Джонс-Ньюфаундленд 28 июня 2023 года. Медицинские работники США проведут анализ предполагаемых человеческих останков, которые были извлечены из-под обломков на месте происшествия», — рассказали на официальном сайте американской Береговой охраны. Батискаф «Титан» пропал ранее в Атлантике 19 июня во время путешествия к обломкам затонувшего «Титаника». В нем находилось 5 туристов. Кислород у экипажа закончился спустя 96 часов после погружение. Обнаружить тела погибших до сих пор не удавалось.