28 июня 2023

Береговая охрана США полагает, что нашла останки погибших на «Титане»

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, подводная лодка, батискаф, подводный флот, глубоководный спускаемый аппарат, гса, северный флот
Медицинские работники будут исследовать предполагаемые останки Фото:
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Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту

В районе гибели батискафа «Титан» в Атлантике нашли, предположительно, человеческие останки. Об этом заявила Береговая охрана Соединенных Штатов.

«Береговая охрана получила обломки и улики, обнаруженные на морском дне на месте подводного аппарата TITAN, когда теплоход HORIZON ARCTIC прибыл в Сент-Джонс-Ньюфаундленд 28 июня 2023 года. Медицинские работники США проведут анализ предполагаемых человеческих останков, которые были извлечены из-под обломков на месте происшествия», — рассказали на официальном сайте американской Береговой охраны.

Батискаф «Титан» пропал ранее в Атлантике 19 июня во время путешествия к обломкам затонувшего «Титаника». В нем находилось 5 туристов. Кислород у экипажа закончился спустя 96 часов после погружение. Обнаружить тела погибших до сих пор не удавалось.

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В районе гибели батискафа «Титан» в Атлантике нашли, предположительно, человеческие останки. Об этом заявила Береговая охрана Соединенных Штатов. «Береговая охрана получила обломки и улики, обнаруженные на морском дне на месте подводного аппарата TITAN, когда теплоход HORIZON ARCTIC прибыл в Сент-Джонс-Ньюфаундленд 28 июня 2023 года. Медицинские работники США проведут анализ предполагаемых человеческих останков, которые были извлечены из-под обломков на месте происшествия», — рассказали на официальном сайте американской Береговой охраны. Батискаф «Титан» пропал ранее в Атлантике 19 июня во время путешествия к обломкам затонувшего «Титаника». В нем находилось 5 туристов. Кислород у экипажа закончился спустя 96 часов после погружение. Обнаружить тела погибших до сих пор не удавалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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