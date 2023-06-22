У застрявших в батискафе «Титан» туристов кончился кислород

22 июня 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

У туристов с «Титана» иссяк запас кислорода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту У туристов на застрявшем в Атлантике батискафе «Титан» закончились запасы кислорода. С момента погружения судна прошло более 96 часов. После пропажи батискафа по пути к обломкам лайнера «Титаник» власти США заявили, что запасов кислорода на судне хватит на четверо суток. К сегодняшнему дню поиски «Титана» не увенчались успехом. Позже в Береговой охране заявили, что воздух на батискафе должен закончиться к 13:30 (по московскому времени). Батискаф с пятью туристами пропал в Атлантике 19 июня. На борту находился британский миллиардер Хэмиш Хардинг. По словам одного из инвесторов американской компании OceanGate Аарона Ньюмана, батискаф должен был всплыть спустя сутки после погружения благодаря своей конструкции, однако этого не произошло. По данным СМИ, в зоне исчезновения субмарины находится порядка пяти поисковых кораблей. Океанограф и испытатель глубоководных аппаратов Дон Уолш предположил, что экипажу батискафа вряд ли удастся спастись. Профессор Сиракузского университета Джефф Карсон допустил, что запас кислорода был израсходован раньше срока в 96 часов.

У туристов на застрявшем в Атлантике батискафе «Титан» закончились запасы кислорода. С момента погружения судна прошло более 96 часов. После пропажи батискафа по пути к обломкам лайнера «Титаник» власти США заявили, что запасов кислорода на судне хватит на четверо суток. К сегодняшнему дню поиски «Титана» не увенчались успехом. Позже в Береговой охране заявили, что воздух на батискафе должен закончиться к 13:30 (по московскому времени). Батискаф с пятью туристами пропал в Атлантике 19 июня. На борту находился британский миллиардер Хэмиш Хардинг. По словам одного из инвесторов американской компании OceanGate Аарона Ньюмана, батискаф должен был всплыть спустя сутки после погружения благодаря своей конструкции, однако этого не произошло. По данным СМИ, в зоне исчезновения субмарины находится порядка пяти поисковых кораблей. Океанограф и испытатель глубоководных аппаратов Дон Уолш предположил, что экипажу батискафа вряд ли удастся спастись. Профессор Сиракузского университета Джефф Карсон допустил, что запас кислорода был израсходован раньше срока в 96 часов.