28 июня 2023

Рыбак из Тюмени рассказал, как смог поймать крупного судака. Фото

Рыбак из Тюмени поймал крупного судака благодаря чебаку, заинтересовавшемуся кукурузой
© Служба новостей «URA.RU»
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Крупного судака рыбаки поймали на Туре Фото:

Житель Тюмени Алексей Шабанов, рыбача с другом Александром в черте города на реке Тура, смогли поймать судака весом более двух килограммов. В соцсети рыбак поделился, что добычу заинтересовал чебак, попавшийся на кукурузу с чесноком. Решив полакомиться, судак сам попался на крючок.

«Сегодня, Тура, черта города. Саня поставил чесночную кукурузу и была слабая поклевка на нее, там был чебак <…> и Клыкастый (Судак — прим. URA.RU) взял его. И вот он Сашкин трофей. Первый судак в жизни, да еще какой для первого раза. 2100 грамм», — поделился Алексей Шабанов в сообществе «Рыбалка в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

Любитель рыбалки отметил, что сначала мероприятие казалось неудачным. Поймали леща грамм на 800 и остальное мелочь, которую потом отпустили в воду. Но улов в виде крупного судака поднял настроение любителям рыбалки.

Ранее URA.RU сообщало, что рыбак из Ноябрьска (ЯНАО) Александр поймал около десятка щук и более мелкую рыбу на Горелых мостах. Он поделился, что дорога была сложная, но рыбалка стоила того.

Судак был пойман на реке Тура в черте города Тюмень
Судак был пойман на реке Тура в черте города Тюмень

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Житель Тюмени Алексей Шабанов, рыбача с другом Александром в черте города на реке Тура, смогли поймать судака весом более двух килограммов. В соцсети рыбак поделился, что добычу заинтересовал чебак, попавшийся на кукурузу с чесноком. Решив полакомиться, судак сам попался на крючок. «Сегодня, Тура, черта города. Саня поставил чесночную кукурузу и была слабая поклевка на нее, там был чебак <…> и Клыкастый (Судак — прим. URA.RU) взял его. И вот он Сашкин трофей. Первый судак в жизни, да еще какой для первого раза. 2100 грамм», — поделился Алексей Шабанов в сообществе «Рыбалка в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте». Любитель рыбалки отметил, что сначала мероприятие казалось неудачным. Поймали леща грамм на 800 и остальное мелочь, которую потом отпустили в воду. Но улов в виде крупного судака поднял настроение любителям рыбалки. Ранее URA.RU сообщало, что рыбак из Ноябрьска (ЯНАО) Александр поймал около десятка щук и более мелкую рыбу на Горелых мостах. Он поделился, что дорога была сложная, но рыбалка стоила того.
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